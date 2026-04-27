Cuenta atrás para los Gay Games en Valencia: 9.000 inscritos y Mónica Naranjo, estrella de la inauguración

Cuenta atrás para la celebración en Valencia de los Gay Games, que darán el pistoletazo de salida el próximo sábado 27 de junio con un gran evento en el que la estrella principal será Mónica Naranjo.

A dos meses del inicio del gran evento deportivo internacional, los organizadores presentaron el cartel para la gran inauguración en el estadio Ciutat de València, en el que Soraya Arnelas, dj Suri y Fruela acompañarán a Naranjo en una ceremonia conducida por la drag valenciana Choriza May, estrella de Rupaul’s Drag Race UK.

Los Gay Games son un gran evento deportivo internacional que tiene lugar cada cuatro años en una ciudad del mundo, como los Juegos Olímpicos. Está abierto a todas las personas, con independencia de sus prestaciones atléticas, de su género o de su orientación sexual.

Valencia acogerá la cita del 27 de junio al 4 de julio y ya hay inscritas 9.031 personas de 76 nacionalidades y con una media de edad de 43 años.

Las delegaciones principales serán las de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Francia y España. Precisamente, la mayoría de los clubes que integran la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ decidieron no apoyar el evento deportivo, por "el contexto político actual".

Valencia fue elegida como sede en el año 2021, durante los gobiernos de izquierda tanto en la Generalitat Valenciana como en el Ayuntamiento de la ciudad.

Sin embargo, la llegada del PP a la alcaldía no supuso la supresión de este gran evento, pese a las críticas de Vox (socio de Gobierno) y a la retirada de las asociaciones locales del colectivo, que elevaron la tensión y pusieron en peligro su celebración.

La concejala de Igualdad, Rocío Gil, sin embargo, insistió este lunes en que siguen "con los brazos abiertos" para todo aquel que quiera participar "bajo un club o de forma individual".

En este sentido, subrayó que Valencia es la única ciudad de España que ha organizado los Gay Games y aseguró que es un "momento único" y una "gran oportunidad" para la diversidad.

Nueva ubicación

Por otra parte, la organización está buscando una nueva localización tanto para la ubicación de la Villa como para el evento de clausura, ambos previstos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero debido a la sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a respetar el descanso de los vecinos de la zona, el consistorio decidió cambiar la ubicación.

De esta manera, según avanzó Gil este lunes, el concepto del Village ha cambiado y se ha reconvertido en un punto de encuentro y de charlas informativas, por lo que se anula la ambientación musical prevista en un primer momento.

39 deportes

La oferta deportiva es amplia, desde fútbol hasta petanca, pasando por deportes acuáticos, pruebas atléticas y una amplia selección de deportes individuales y de equipo, como ajedrez, artes marciales, bolos, golf, esgrima, rugby y hockey hierba, entre otros.

El evento se desarrollará en medio centenar de espacios repartidos por toda la ciudad de Valencia. Muchos de ellos propiedad municipal, como el estadio y los carriles de atletismo del jardín del río Turia o el complejo deportivo del barrio de Natzaret.

Por su parte, el presidente de AVEGAL, Juan Velasco, explicó que el acceso a la ceremonia de apertura está incluido en la inscripción de las personas participantes en los Gay Games. Para las personas no participantes, las entradas están disponibles desde el lunes a las 14:00h en la web oficial.

Fundados en 1982 y organizados cada cuatro años por la Federation of Gay Games, los juegos se rigen por tres principios fundamentales: la participación, la inclusión y la superación personal como motor de la competición.