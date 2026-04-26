Juan Valero, experto arrocero: "Nadie habla de esto, pero los arroces de las campañas venideras van a ser mejores"

"De esto nadie ha hablado hasta la fecha, pero los arroces de estas primeras campañas venideras van a ser mejores". Así de rotundo lo expresa el experto arrocero, Juan Valero, en Vayamos al Grano, el podcast del restaurante valenciano Al Grano.

El agricultor y CEO de Arroz Tartana cuenta cómo el paso de la dana ha beneficiado al campo valenciano, pese a que la riada arrasara gran parte de la provincia.

"Ese lodo que entró en las casas, en los arrozales, ha servido para regenerar la tierra de nutrientes", afirma.

El arroz ahora se cultiva con "nutrientes nuevos". "Eso es la parte buena que no se ha contado", señala, mientras se pregunta: '¿Por qué la huerta de Valencia en general, no solo el Marjal de arrozales, es tan fértil?'

La respuesta la da el propio experto: "Por las riadas. La Albufera es una vaguada de la provincia".

Sobre el propio arroz valenciano, lamenta que tiene "un hándicap importante" y es que "no es obligatorio poner el origen".

"La única manera que tenemos hoy en día de defender un origen es con la denominación de origen", indica.

Según dice, "lamentablemente se está importando arroz de Sudamérica o de Asia". "El agricultor no tiene más remedio de hacer arroces de calidad diferenciada", comparte en el podcast.

Desde el Restaurante Al Grano lanzaron esta iniciativa para hablar de lo más suyo: el arroz. En este espacio hablan sobre cultura arrocera, producto, recetas, tradición e historias de quienes hacen todo esto posible.

Restaurante

En la tranquila y envidiable zona residencial de La Canyada, Al Grano se presenta como el mejor enclave para sumergirse en la gastronomía local.

El restaurante del valenciano Carles López ofrece, desde 2017, una carta con el recetario "de siempre", pero sin temer a actualizarlo.

Su propuesta gastronómica se centra en el arroz, pero también en el producto y el guiso valenciano, que trabaja con nuevas técnicas: desde la clásica paella valenciana (premiada en el Concurso de Sueca) hasta recetas de autor mucho más arriesgadas, sin dejar de lado las tapas mediterráneas.

Restaurante Al Grano, en Valencia. EE

En febrero de 2026, el restaurante Al Grano se alzó con el primer premio en el Concurso de Tapas de la IX Festa de la Carxofa d’Alaquàs.

La tapa ganadora -arroz de alcachofa, ropa vieja, yema trufada y caldo de ternera- se impuso ante otros seis candidatos.