Se buscan vecinos en este pueblo de Castellón de 912 habitantes: "Es un equilibrio entre lo rural y lo urbano"

En España, para hacer frente al problema de la despoblación que sufren muchos municipios de todo el país, iniciativas como Holapueblo surgen para dar a conocer aquellas localidades que necesitan vecinos para su supervivencia.

En la Comunitat Valenciana, la plataforma destaca un pequeño municipio de la provincia de Castellón, con apenas 912 habitantes, que busca atraer nuevos vecinos con el objetivo de frenar la despoblación y revitalizar la vida local con "nuevas oportunidades".

Se trata de Castellnovo, una localidad ubicada a tan solo 50 minutos de la ciudad de Valencia que ofrece "un equilibrio entre lo rural y lo urbano", tal y como destaca su alcalde, Antonio López Gil.

Con calles tranquilas, un entorno natural único y la pausa del ritmo de vida, sus vecinos gozan, además, de servicios básicos que permiten mantener una vida cómoda sin renunciar a ninguna comodidad esencial.

Entre los principales atractivos destaca el acceso a vivienda a precios asequibles, algo difícil de encontrar en grandes ciudades. Además, el municipio ofrece un entorno seguro, ideal para familias que buscan tranquilidad sin renunciar a ciertas comodidades modernas.

La comunidad local juega un papel clave en esta propuesta. La cercanía entre vecinos y el ambiente acogedor facilitan la integración de quienes deciden instalarse, creando una red social sólida y participativa desde el primer momento.

"Aquí podemos disfrutar de un patrimonio natural, histórico y cultural importantísimo, así como de todos los servicios necesarios en nuestra vida diaria", destaca su primer edil.

Otro de los puntos fuertes es la conexión con núcleos urbanos cercanos, lo que permite acceder a servicios adicionales, empleo o educación sin necesidad de vivir en una gran ciudad.

Trabajo en Castellnovo

Las autoridades locales apuestan también por atraer a teletrabajadores y emprendedores, perfiles que pueden desarrollar su actividad sin depender de una ubicación concreta. Para ellos, el entorno rural supone una mejora en calidad de vida.

Además, se promueven iniciativas culturales y actividades comunitarias que buscan dinamizar el municipio. Estas propuestas no solo fomentan la convivencia, sino que también ayudan a mantener vivas las tradiciones locales y fortalecer la identidad del pueblo.

La oferta incluye facilidades para instalarse, así como apoyo institucional para quienes quieran emprender o desarrollar proyectos en la zona. El objetivo es generar actividad económica y garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo.

Este tipo de iniciativas se están replicando en distintas partes de España, donde muchos municipios luchan contra la pérdida de población. Por ejemplo, otro de los que lo lleva a cabo es Alpuente, ubicado en la provincia de Valencia.