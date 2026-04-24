Parece Marruecos pero está en España: el precioso pueblo 'azul' que muchos desconocen y que "no parece real"

En la provincia de Valencia existen pueblos que merece la pena visitar, ya sea por su belleza natural, su patrimonio histórico o su oferta cultural. Pese a ello, muchos de ellos todavía pasan desapercibidos y no son tan conocidos por los turistas ni los propios valencianos.

Una de esas joyas ocultas transporta al visitante directamente a Marruecos, concretamente a un pequeño pueblo turístico conocido como Chefchaouen. Se trata de una popular localidad marroquí ubicada en la cordillera del Rif y que se ha convertido en una estrella en redes sociales.

Y es que se trata del municipio valenciano de Chelva, un auténtico paraíso natural del interior de la provincia que es conocido como "el pueblo azul de Valencia" y que enamora a todos aquellos que lo visitan por sus características calles y su encanto único.

Esta localidad conserva un vasto patrimonio histórico y cultural como resultado de siglos de convivencia entre diferentes culturas. Así lo evidencian los rasgos de su casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural, ya que alberga la Ruta de las Tres Culturas.

Esta actividad consiste en un recorrido que atraviesa los antiguos barrios musulmán, cristiano y judío de la localidad de Chelva que en la actualidad se ha convertido en uno de los espacios más populares de los influencers para fotografiarse.

Concretamente, el trayecto recorre el barrio árabe de Benacacira, el barrio judío del Azoque, el barrio mudéjar-morisco del Arrabal y el barrio cristiano.

De hecho, en este último que es más amplio que los anteriores, se encuentra muy próximo al Museo Arqueológico de Chelva, otro de los atractivos del pueblo.

La localidad de Chelva. Turisme CV

Es una localidad que incluso ya se ha vuelto viral en redes sociales, siendo muchos los tiktokers que acuden al municipio para mostrar imágenes de sus pintorescas calles azules y blancas. Para ellos, el encanto de Chelva "no parece real", tal y como afirman en las publicaciones.

Chelva

La creciente popularidad de este municipio aumenta con los años. Chelva es un pueblo ubicado en la comarca de Los Serranos y se encuentra a una hora de la capital.

Es un municipio que destaca especialmente por su pintoresca decoración pero también por su entorno natural, ya que cuenta con uno de los recorridos más visitados y refrescantes del verano como es la Ruta del Agua.

La Playeta. Turisme CV

Este itinerario circular, que permite conocer la belleza natural de Chelva, parte desde la Plaza Mayor y se adentra junto al río Tuéjar durante unos siete kilómetros que se pueden recorrer en unas dos o tres horas de paseo accesible para familias.

El camino atraviesa zonas verdes, fuentes y manantiales hasta uno de sus puntos más atractivos: La Playeta, un remanso natural con cascadas, pozas y arena, ideal para darse un baño en verano.