Valencia anuncia la ZAS de Ruzafa para reducir el ruido y los bares y discotecas estallan: "Es una cortina de humo"

El Ayuntamiento de Valencia anunció este martes que declarará de forma definitiva al barrio deRuzafa como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el próximo pleno municipal del 30 de abril.

La decisión no ha gustado a las entidades de ocio y hostelería de Valencia. De hecho, la Asociación por una Hostelería Responsable en Ruzafa y la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia (AD) han denunciado este miércoles que el consistorio use la ZAS de Ruzafa como "cortina de humo".

Para intentar llegar a un consenso, desde Al Balansi y AD han solicitado, formalmente y por escrito, una petición de amparo a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para trasladarle su alarma y preocupación por los efectos colaterales que puede provocar las medidas que anunció el concejal Carlos Mundina.

Como informó el edil, la ZAS estará conformada dentro de un área que incluye 18 calles y establece una "zona de respeto" circundante con el fin de evitar los movimientos migratorios de las actividades.

Entre otras medidas, incluye la suspensión de la concesión de títulos habilitantes para la instalación o ampliación de locales y determinados establecimientos, dada la "elevada concentración" de negocios con terrazas.

También se suspenderá el otorgamiento de licencias para la instalación de ambientación musical en locales y establecimientos públicos destinados al ejercicio de actividades recreativas determinadas.

Vicente Pizcueta, portavoz de la Coordinadora de Ocio y Hostelería de los Barrios de Valencia, considera un error "pretender tapar un escándalo como el fracaso de una sentencia que le ha dado un revolcón al Ayuntamiento de Valencia cargando contra las pymes del barrio más bohemio, más glamuroso, de mayor proyección turística internacional".

Sobre la petición de amparo a la primera edil, ha explicado que fue María José Catalá quien "pegó el pistoletazo de salida", que ha trabajado tres años con los colectivos para llegar a un consenso.

Las asociaciones de ocio y hostelería de Valencia estallan contra el anuncio de la declaración de la ZAS de Ruzafa. EE

"Se torpedea un proceso de diálogo social, de participación de los colectivos, como ha sido el fallero, el de los propios residentes del barrio, de los comerciantes, de la actividad cultural", ha valorado.

En este sentido, ha criticado que Carlos Mundina, "agazapado y como un francotirador", pretenda "acabar con la certeza de que por fin la lucha contra el ruido nocturno estaba dando resultados en la ciudad de Valencia".

"Valencia lleva fracasando en el debate sobre el ruido y haciendo al ocio el principal protagonista cuando en realidad el problema del ruido en las ciudades tiene un problema mucho más grave y mucho más trascendente como es el del tráfico, el de las infraestructuras de transporte, el de la industria", ha indicado Pizcueta.

"Todas las medidas que llevamos desde hace 20 años abordando han dado resultados que están ya con cuantificados incluso con indicadores científicos", ha zanjado.

"Ataque desproporcionado"

Ante estas actuaciones, los colectivos aseguran que el Ayuntamiento de Valencia "prefiere huir hacia adelante y utilizar la ZAS de Ruzafa para tapar su incompetencia en la gestión de los festivales, en lugar de abordar un plan de choque para resolver la crisis, cuya importancia estratégica turística y reputacional es fundamental para la marca València".

"La crisis de los festivales debería de haberse resuelto de la mano del diálogo y de la puesta en marcha de medidas efectivas de lucha contra la contaminación acústica". Así lo han manifestado este miércoles en rueda de prensa.

A su juicio, la declaración de la ZAS ha desembocado en "un ataque arbitrario y desproporcionado sobre la zona de ocio en la ciudad en la que más medidas y protocolos de lucha contra el ruido se han activado en los últimos diez años".

En este contexto, tachan de "sorprendente" y "errática" la actuación de la Concejalía de Mejora Climática que "ataca" al barrio de Russafa, "dinamitando la imagen de València como capital de la innovación y laboratorio de ideas y de ensayos científicos para promover la sostenibilidad del ocio y el turismo".

Las pymes afectadas por el recorte de horarios han anunciado que se ven en la necesidad de suspender la batería de medidas y protocolos preventivos que venían desarrollando para proteger el entorno de sus locales, como son los silenciadores de los chalecos amarillos o la aplicación rigurosa del servicio de admisión para evitar las conductas incívicas en la vía pública.

Medidas del ZAS

Mundina señaló que el Ayuntamiento, después de las mediciones realizadas y de las resoluciones judiciales, y tras someter también a exposición pública las medidas y abrir un plazo de alegaciones, "aprobará de forma definitiva la ZAS de Russafa".

Incluye, entre otras, la suspensión de autorización de nuevas terrazas de hostelería en dominio público municipal, así como ampliaciones, modificaciones o revisiones de adaptación de las terrazas ya autorizadas que comporten un aumento de la superficie ocupada en todas aquellas vías públicas incluidas en el ámbito.

También habló de la intensificación del control del orden público mediante el incremento de los medios policiales.

A partir de la publicación de la aprobación definitiva, será posible la ocupación del dominio público municipal con mesas y sillas únicamente desde el 1 de marzo al 31 de octubre, de 8:00 a 00:30 horas del día siguiente y hasta la 1:30 horas los viernes, sábados y las vísperas de festivo.

En enero, febrero, noviembre y diciembre el horario será de 8:00 a 0:00 horas; y viernes, sábado y vísperas de festivo de 8:00 a 0:30 horas.

Además, los establecimientos comerciales definidos en el artículo 20 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la Comunitat Valenciana denominadas "tiendas de conveniencia" no podrán permanecer abiertas al público en la franja horaria comprendida entre las 22:00 horas y las 08:00 horas del día siguiente.

En cuanto al horario máximo de cierre de las discotecas, será las noches de domingo a jueves, hasta las 03:30 horas y las de viernes, sábado y vísperas de festivo, hasta las 04:30 horas.

Se exceptuará de este horario las fiestas de Fallas, en las que habrá que estar a las fechas y horarios establecidos en el Bando de Fiestas Falleras y las fiestas de Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y Noche de Reyes.

La regulación legal de las ZAS está amparada en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, por el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica, y por la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica.

La aplicación de estas medidas queda supeditada a la aprobación por el Pleno municipal y a la publicación de las mismas en los boletines oficiales para su entrada en vigor.