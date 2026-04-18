Héctor Medina, chef: "La fideuá con fideo nº4 son 11 minutos al dente; con el nº2, son la mitad de minutos y el doble de caldo"

Cocinar es visto por algunos como un auténtico arte. Sobre todo cuando los platos son elaborados y los resultados, muy sabrosos.

Esto es lo que le ocurre al chef valenciano Héctor Medina con la fideuá. Más allá de la receta y los ingredientes, este cocinero y creador de contenido explica a sus seguidores el truco para que quede al punto.

"La fideuá con fideo nº4 son 11 minutos al dente; con el nº2, son la mitad de minutos y el doble de caldo", detalla.

En concreto, el cocinero explica cómo realizar una fideuá de marisco, un plato perfecto para cualquier época del año.

Así, en el vídeo se puede apreciar en primer plano todo el proceso de elaboración de una auténtica fideuá. Él lo hace en una paella de 55 centímetros, detalla, lo que equivale a aproximadamente cuatro comensales.

Para elaborar este plato, primero Héctor enumera los ingredientes necesarios: los fideos, el marisco y algunos condimentos que le dan ese sabor tan característico.

Esto incluye el aceite de oliva virgen extra, el pimentón dulce, dos tomates rallados, tres cucharadas de cebolla caramelizada y sal "al gusto".

De marisco, Héctor emplea gambas, cigalas, 200 gramos de sepia, otros 200 gramos de calamares, y 300 gramos de rape. Además de 1,2 litros de caldo de pescado. Realmente estos ingredientes se pueden modificar según el gusto de cada cocinero.

Como ingrediente estrella -no podía ser de otra manera- Héctor utiliza fideos del número 4 para preparar la fideuá. Para 4 comensales, él calcula 450 gramos.

En el caso de utilizar este mismo tipo de fideo, Héctor recomienda cocerlo once minutos al dente y 13 suave. "Yo los tengo 12 minutos", especifica.

"Si quieres poner fideo número 2, son seis minutos al dente y ocho suave", añade. Y explica que "se necesita el doble de caldo que de fideo".

La fideuá

La historia de la fideuá se remonta a principios del siglo XX. Se cuenta que un pescador de Gandía, al quedarse sin arroz para preparar su tradicional "arroz a banda", decidió sustituirlo por fideos.

El resultado fue tan delicioso que el plato comenzó a ganar popularidad entre los marineros y, con el tiempo, entre los habitantes de la región.

Hoy en día, la fideuá se sirve en numerosos restaurantes y hogares, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde se celebra anualmente el Concurso Internacional de Fideuá de Gandía.

Se trata de un plato equilibrado que combina proteínas de alta calidad provenientes del marisco y pescado, con carbohidratos complejos de los fideos.

Los mariscos son ricos en proteínas y bajos en grasas, mientras que los fideos aportan energía de liberación lenta. Además, el uso de aceite de oliva virgen extra proporciona grasas saludables monoinsaturadas, beneficiosas para la salud cardiovascular .