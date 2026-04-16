El pueblo de Valencia reconocido como Municipio Turístico de la Comunitat: "Tiene una belleza inesperada"

En la Comunitat Valenciana existen más de 70 pueblos que cuentan con la distinción de 'Municipio Turístico de la Comunitat' que otorga la Generalitat.

Están bien distribuidos por todo el territorio. Algunos de ellos se ubican en Castellón, otros en Alicante y otros, en Valencia.

Como es el caso de Xàtiva, un municipio de la provincia de Valencia que se sitúa a tan solo una hora al sur de la capital. Para algunos, con "una belleza inesperada".

En el caso de Xàtiva, el municipio cuenta con este reconocimiento de la Generalitat desde abril de 2023, y lo hace por su especial "relevancia".

Esta distinción permite, entre otros beneficios, optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana con el fin de que puedan atender adecuadamente a los turistas y visitantes que reciben.

Es la Dirección General de Turismo, tras el estudio de la documentación que consta en el expediente, la que resuelve favorablemente o no la concesión de la distinción. En el caso de Xàtiva, la Generalitat lo estimó oportuno.

Cabe recordar que pueden ser reconocidos con la condición de 'Municipio Turístico' los destinos que acrediten el cumplimiento de unos requisitos concretos en cuanto a población turística, plazas de alojamiento turístico, recursos turísticos e importancia del turismo en la economía local.

Estos requisitos son diferentes según la categoría en la que el municipio solicita ser reconocido. Existen tres: de Excelencia, de Relevancia y de Singularidad.

En el municipio existen múltiples puntos de interés histórico y cultural. El enclave más llamativo es el castillo de Xàtiva, un punto de gran valor con impactante paisaje.

Se trata de una fortaleza que fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1931 y Bien de Interés Cultural en 1992.

El recinto se encuentra dividido en dos, unido por una doble línea de muralla. Una de ellas es el Castillo Menor, que está asentado sobre los restos íberos y romanos. Es la parte más antigua del castillo, y cuenta con unas fantásticas vistas panorámicas al valle de Bixquert.

La otra parte es el Castillo Mayor, construido ya pasado el período medieval. Es más amplio y está mejor conservado. Cuenta con unas imponentes murallas y, tras la conquista del rey Jaume I, se convirtió en la principal fortaleza de defensa entre Castilla y el Reino de Valencia.

También destaca el Ex-Convent de Sant Domènec, y la gran cantidad de iglesias, ermitas, fuentes y casas señoriales que conforman la parte más antigua de la ciudad.

Ciudad histórica

La localidad de la comarca de La Costera incluso llegó a ser capital de la provincia de Xàtiva entre los años 1822 y 1833, antes de la división territorial del territorio entre las actuales Valencia y Alicante.

En el pasado fue cuna de los papas Borja, mientras que en la actualidad, su casco antiguo está lleno de iglesias, palacios y calles con encanto.

Situada en un entorno privilegiado en plena naturaleza, conserva la esencia y la cultura valenciana tanto a nivel histórico como social o gastronómico.

Monumentos históricos tan bien conservados y con tanta historia como el Castillo de Xàtiva son muy difíciles de encontrar, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto del país.