El CEO del Big Sound afirma que habrá festival "por muchos años": "Si hay que irse de la Ciudad de las Artes hay plan B"

"Todo va por buen camino". Esta fue la respuesta rotunda de Miguel Torres, CEO del festival Big Sound, sobre la futura celebración del evento en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA)de Valencia, el próximo 26 y 27 de junio.

Por el momento, todo sigue en marcha, pero el responsable del festival no descarta "un plan B si hay que irse". Porque lo tiene, según afirma, aunque se mantiene cauto y no revela su ubicación.

A preguntas realizadas por este medio, durante la V edición del Fun Business Day 2026 que se celebró el 13 y 14 de abril y que conecta a los diferentes actores del sector del ocio nocturno, asegura que habrá Big Sound "por muchos años".

"Porque el festival cumple la normativa acústica. Y eso es lo que hay que hacer, cumplirla", señala.

Tras el pronunciamiento del Gobierno valenciano, que manifestó el pasado viernes que solo podrán celebrarse los festivales que cumplan con el límite de contaminación acústica que establece el Ayuntamiento de Valencia, Miguel Torres se muestra optimista.

Señala, además, que hay muchas otras alternativas para evitar que el sonido moleste a los vecinos. Sin embargo, lamenta que en los cinco años que lleva celebrándose este evento, aún no se haya implantado.

Se refiere a paneles acústicos desmontables que aíslan el sonido que proviene del recinto de la Ciudad de las Artes.

La norma establece que los límites de ruido establecidos son los 90 decibelios en el foco emisor, 45 decibelios en la zona de uso residencial más próxima durante el horario nocturno y 55 decibelios en esta zona si el horario es diurno.

Fuentes de parte de los promotores ya confirmaron a EL ESPAÑOL que cuentan con limitadores de ruido y que cumplen con la ordenanza del consistorio.

Requisitos "indispensables"

La Generalitat confirmó que establecerá los requisitos "indispensables" para poder acoger conciertos y festivales en este lugar.

Todo el revuelo llega después de que un juzgado estimara la demanda vecinal y obligara al consistorio a adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de la música vulnerase su derecho al descanso y a la integridad moral de los vecinos.

"Nosotros estamos enormemente orgullosos de toda la actividad cultural, deportiva y musical de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y de todo el complejo que ha dado renombre universal a la ciudad de Valencia", indicó el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en una rueda de prensa posterior al pleno.

"Lo que se va a hacer es armonizar el uso y disfrute de un entorno privilegiado que nos enorgullece a todos con el entorno vecinal", confirmó.

También trasladó que no es el Gobierno valenciano la institución competente en buscar un lugar alternativo, tras las declaraciones de la alcaldesa de la capital, que dijo que el papel del Ayuntamiento era el de hacer cumplir la sentencia, pero quien autoriza estos eventos es la Cacsa, dependiente de la Generalitat.

La Generalitat valoró entonces que la decisión "hay que conciliarla con los vecinos, porque hay una normativa de ruido".

Sobre esta misma cuestión se pronunció el CEO del festival Medusa, Andreu Piqueras, en el mismo congreso, el FBD 2026.

Su festival también ha estado envuelto en la polémica del exceso de ruido, tras una demanda vecinal que finalmente fue desestimada. El juzgado contempló que se trata de una "actividad cultural legítima" que cumple con la normativa.

El equipo de Piqueras se implicó para tener una buena convivencia vecinal. "Escuchamos al vecino, ahora hemos hecho unos accesos diferentes. Estamos preocupados de que no pase nada, de que los chavales vuelvan a casa sin ningún accidente. Y dejarlo todo limpio".

"La única manera de trabajar con ellos es hacer las cosas bien. Si haces las cosas bien, no tienes problemas", afirmó.

En la ponencia Spain: the destination for an electronic summer también intervino Víctor de la Serna, director musical de Elrow y Monegros, para decir que "los gobiernos están intentando sacar los festivales fuera de las capitales".

Para él, "esto es entendible". "Tú no quieres que haya chavales por la puerta de tu casa, es normal. Que me tengo que ir aquí, no pasa nada, me tengo que ir aquí", opinó.

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