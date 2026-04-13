El barrio de Valencia que celebra un gran mercadillo medieval este fin de semana: con 70 puestos y espectáculos

El paseo marítimo de Valencia ya está listo para albergar un gran mercado medieval el próximo fin de semana.

El costero barrio de El Cabanyal acogerá este evento que reúne a más de 70 puestos, espectáculos y todo tipo de actividades para los vecinos y visitantes. De esta forma, el paseo viaja al pasado con la Feria Medieval del Marítimo.

En esta ocasión celebran más de 20 años de historia en la ciudad. Más de dos décadas que llevan conmemorando el Mig Any Fester del Marítimo.

Esta feria medieval está organizada por la Agrupación de Moros y Cristianos del Marítimo de Valencia y el Ayuntamiento de la ciudad, y se ubica cada año en la explanada del paseo marítimo junto al monumento al actor Antonio Ferrandis, al lado del Hotel Balneario de las Arenas.

Así, permite revivir siglos de tradición e historia en un único lugar. Y lo hacen a través de más de 70 puestos de mercaderes y artesanos, además de otras actividades.

Entre ellas destacan las tabernas, los zocos árabes, los talleres y los espectáculos. Sin duda, se trata de un evento que ningún amante de la cultura medieval se puede perder. Y no importa la edad.

Son tres días de mercadillo medieval, de viernes a domingo. El 17 se inaugurará el recinto a las 19.15 horas, y ese mismo día ya se incluyen en la programación diversas actividades.

Así, esta primera jornada contará con pasacalles, danzas árabes y cristianas y música en directo de una banda de viento y percusión.

El sábado 18 tendrá lugar la segunda jornada de mercado medieval con un gran programa de actividades. Desde las 11.00 horas, momento en el que abre el recinto, los visitantes podrán disfrutar de ellas hasta las 22.00 horas.

Por ejemplo, podrán disfrutar del encuentro de los niños participantes en la Entrada Infantil. También ver el nombramiento de la Capitana 2026 y los cabos de escuadra, y algunas recreaciones históricas.

La música y el baile tampoco faltarán: habrá actuaciones como la de la Banda de Guerra Catracha de Honduras y la Compañía de Danza Oriental Sabaya.

La tercera y última jornada, la del domingo 19, tendrá lugar la XVII Entrada Morocristiana Infantil, a las 12.00 horas. Se trata de uno de los momentos más esperados del mercado, ya que en este desfile participan también boatos, ballet y banda de música.

Al finalizar, será el turno del encuentro intercultural de folklore con Bolivia, Honduras y España. Este tendrá lugar en el mismo sitio, a partir de las 13.00 horas.

Durante los tres días de mercado medieval, la entrada es completamente libre para quienes quieran acercarse a El Cabanyal a vivir una nueva experiencia.