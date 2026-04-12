El pueblo medieval perfecto para recorrer a pie: tiene su origen en el siglo XIII y en él viven menos de 70 personas

En el interior de la provincia de Castellón se esconden pueblos medievales de gran encanto donde el tiempo parece haberse detenido. En ellos, a pesar de que no hay una gran masa de población, sus atractivos históricos los hacen únicos.

Uno de ellos es Herbers. Ubicado en la comarca de Els Ports, se trata de un pequeño municipio incluido en la Ruta 99 de localidades con menos de 100 habitantes.

Con apenas 68 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), este enclave medieval conserva intacta su esencia y se presenta como un destino ideal para desconectar y viajar al pasado por sus calles.

Con origen en el siglo XIII, Herbers destaca por su armonía arquitectónica. Sus calles empedradas y estrechas invitan a recorrerlo a pie, sin rumbo fijo, descubriendo rincones llenos de historia.

En la parte alta del núcleo urbano se encuentra uno de sus grandes tesoros: la Casa del Barón de Herbés. Construida en el siglo XVI, combina elementos defensivos con un elegante estilo gótico.

En su interior todavía se pueden ver detalles como un antiguo escudo de armas, un nevero, bodegas e incluso calabozos, testigos de su pasado señorial.

Muy cerca, la Iglesia de Santo Bartolomé Apóstol, del siglo XIV, refleja la importancia histórica del municipio, mientras que la Lonja gótica de Herbers, también del siglo XIV, sorprende por su conservación y su nueva vida como mesón, donde hacer una pausa durante la visita.

Pero Herbers no solo se disfruta en su casco urbano. Su entorno natural es otro de sus grandes atractivos.

Entorno natural

A apenas un kilómetro se encuentra El Botador, un salto de agua rodeado de un paisaje de gran belleza. Desde allí se puede continuar hasta la Ermita de la Virgen del Sargar, que cuenta con un área recreativa perfecta para un picnic.

El agua también ha moldeado parajes únicos como los Ullals de Pitarch, una visita imprescindible en la zona.

Para quienes buscan vistas espectaculares, subir a La Tossa permite contemplar el paisaje en todo su esplendor, pasando por lugares como la Balsa de la Cruz, la Balsa de les Fossetes o las Cuevas Agujereadas.

Su paisaje montañoso, su clima templado y el recorrido histórico y familiar que esconde en sus calles hacen de Herbers el lugar ideal para visitar en primavera en la Comunitat. Un lugar poco conocido pero de gran encanto.