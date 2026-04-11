El pueblo de Valencia desde donde ver la mejor puesta de sol: es muy accesible y está a tan solo 40 kilómetros de la capital

La mejor puesta de sol de Valencia se ve desde un lugar concreto. Y único. Se trata de un mirador ubicado a tan solo 40 kilómetros de la capital, en plena naturaleza.

Es El Garbí, un pico de la Sierra Calderona que es ideal para visitar esta primavera. Y accesible, ya que se puede llegar hasta la cima en coche o moto y aparcar en un lugar habilitado.

Desde el mirador se puede divisar desde la montaña hasta el mar. Si el día está muy despejado, se puede llegar a ver el Parque Natural de la Albufera e incluso las islas Columbretes. También se puede apreciar la Mola de Segart, el golfo de Valencia y los rojizos cortados de El Garbí.

El Garbí es una montaña de la Sierra Calderona, y técnicamente abarca tres municipios: Segart, Estivella y Albalat dels Tarongers.

Para llegar a este punto, los visitantes deben recorrer una ruta circular muy sencilla. Se trata de un pequeño sendero que se sube a pie y llega hasta la zona rocosa de la montaña. Desde allí, la persona sentirá que sobrevuela Valencia, aunque no se trata del pico más alto.

La mayor altitud en la Sierra Calderona es lo alto del Montemayor, con 1.012 metros. La mayor cota de la Sierra Calderona son los 1.012 metros del Montemayor. Pero para disfrutar de unas vistas increíbles, basta con subir al mirador de El Garbí o el de El Llosar.

En general, la Sierra Calderona es un lugar con gran encanto donde los amantes de la naturaleza estarán 'en su salsa'. Ocupa un terreno de más de 18.000 hectáreas, por lo que existen numerosas rutas que pueden descubrir.

Cerca de la cima de El Garbí se encuentra la Ermita de la Santa Cruz del Garbí, que fue restaurada en 1993 por la Generalitat Valenciana.

Así, se conservó el muro donde era venerada una cruz labrada por el carpintero Josep Sacanelles de Valencia en la que fue incrustado el lignum crucis, y también sendos retablos.

La ermita con un merendero en su exterior pertenece al término municipal de Estivella. Se trata de una construcción dedicada a la santa Creu del Garbí y su origen está relacionado con la colocación de una cruz en esta montaña el 19 de marzo del año 1787.

La historia proviene del deseo del vecino Francesc Galbis de erigir una cruz en una montaña del pueblo, después de escuchar la predicación de fray Diego José de Cádiz en la plaza de la catedral de Valencia, quien dijo que en los puntos más altos de las poblaciones se colocaran cruces para aumentar la devoción a la Santa Cruz.

El mencionado Galbis encomendó al carpintero Josep Sacanelles la construcción de una cruz con características especiales, a la que el fraile Diego J. de Cádiz mandó que se le pusiera un lignum crucis.

Al acabar esta obra, se erigió en el pico del Garbí, el punto más alto que encontraron. Desde entonces, la devoción fue cada vez mayor. Por esta razón, en el año 1804 se construyó una ermita en el lugar donde se alzó la Santa Creu, compuesta por una cubierta sostenida con cuatro arcos.

El año 1887 los vecinos bajaron la Santa Creu a la iglesia parroquial, con motivo del primer centenario de su presencia en la montaña. Entonces, la ermita se quedó vacía y fue deteriorándose hasta quedarse en ruinas a finales del siglo XX.

El año 1993 se acometió un proyecto de restauración y recuperación de la pequeña edificación gracias a la ayuda de la Generalitat Valenciana. La recuperación de este bien patrimonial se hizo a partir de su concepción original. Además, se conservó el muro donde estaba la Santa Creu y la marca de su ubicación.