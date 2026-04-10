Los promotores de los festivales de las Artes y las Ciencias se resisten a cambiar de ubicación: afirman que cumplen la norma

Los promotores de los festivales de música afectados por una sentencia que obliga al Ayuntamiento de la ciudad a garantizar el descanso de los vecinos de la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) se resisten a cambiar de ubicación.

Su objetivo es mantener estos eventos en el mítico emplazamiento de la ciudad y para ello, defienden que no superan los límites de contaminación acústica permitidos.

Fuentes de estas empresas aseguraron a EL ESPAÑOL que cuentan con limitadores de ruido y que estos festivales entienden que cumplen con la ordenanza del Ayuntamiento de Valencia.

Esta norma establece que los límites de ruido establecidos son los 90 decibelios en el foco emisor, 45 decibelios en la zona de uso residencial más próxima durante el horario nocturno y 55 decibelios en esta zona si el horario es diurno.

Los promotores subrayaron que tanto la sentencia judicial como la comunicación remitida por el Ayuntamiento de Valencia a CACSA "no impiden por sí mismas la celebración de los festivales, sino que plantean su desarrollo bajo el cumplimiento de la normativa acústica".

En este sentido, aseguraron que no han recibido ninguna notificación por parte de CACSA que prohíba la realización de los eventos en caso de que se garantice ese cumplimiento. Por ello, los festivales continúan programados, con 80.000 entradas vendidas.

La sentencia afecta en el corto plazo a los festivales Love the 90's Valencia (previsto para el 30 de mayo), a Les Arts (5 y 6 de junio) y al Big Sound (26 y 27 de junio).

Reunión urgente

Así, a menos de dos meses de la celebración del primer evento que estaba previsto en el emblemático espacio diseñado por Santiago Calatrava, los organizadores reclamaron una reunión urgente con el Ayuntamiento y con CACSA, de cara a estudiar las opciones.

Las asociaciones y los promotores afectados aseguraron que han seguido trabajando durante estas dos últimas semanas, "incluidos los días festivos", para tratar de avanzar en una salida consensuada.

Los promotores mantuvieron un primer encuentro con representantes de CACSA y este jueves exigieron en un comunicado una nueva reunión en la que también participe el Ayuntamiento de Valencia, institución con la que todavía no se han sentado, según denunciaron.

La celebración en la Ciudad de las Artes de festivales como Les Arts. EE

La alcaldesa de la capital, María José Catalá, afirmó la pasada semana que el papel del Ayuntamiento era el de hacer cumplir la sentencia, pero la institución que autoriza estos eventos es CACSA, dependiente de la Generalitat, a quien instó a buscar una "ubicación factible" para trasladar los festivales.

El Ayuntamiento, tras la sentencia, remitió a Cacsa un escrito para que ejecutaran la sentencia y no se permitan actividades que superen la ordenanza municipal de contaminación acústica.

Ante esta situación, PROMFEST, MúsicaProCV, PROFest y FOTUR insistieron en la necesidad de que todas las partes implicadas se sienten de manera inmediata para encontrar una solución conjunta "que permita dar certidumbre al sector, proteger el empleo, preservar la actividad económica asociada a los festivales, defender su dimensión cultural e industrial y evitar un mayor deterioro de la imagen de Valencia como destino musical y cultural".

Impacto

Estas entidades afirmaron este jueves que "la falta de respuesta" mantiene en una "situación de incertidumbre" a más de 80.000 compradores de entradas, pero también a 8.000 trabajadores vinculados directa o indirectamente a estos eventos y a los propios promotores.

Todos ellos, aseguraron, "continúan sin ser recibidos por las administraciones implicadas pese a la dimensión económica, laboral, turística y cultural del problema".

Según trasladan las entidades firmantes, "están en juego 40 millones de euros de impacto directo" en la ciudad de Valencia, además de "2 millones de euros de recaudación para CACSA y miles de puestos de trabajo asociados" a la celebración de estos grandes festivales.

A su juicio, esta situación "pone en entredicho la marca proyectada por el Ayuntamiento como Valencia Music City, así como el modelo de turismo musical y de festivales que la Generalitat viene presentando como una referencia en España".

Las asociaciones subrayaron que no está en juego únicamente la celebración de unos eventos concretos, sino también una parte relevante del ecosistema de actividades musicales y culturales que contribuye a la identidad, la proyección exterior y la capacidad de atracción de Valencia.

En su opinión, los festivales "forman parte de esa cadena de valor cultural e industrial" que genera actividad durante meses, moviliza a artistas, técnicos, proveedores y empresas auxiliares, y refuerza a Valencia como una plaza capaz de acoger grandes propuestas musicales.

Por ello, consideraron que prolongar esta indefinición supone dañar no solo la economía vinculada al sector, sino también la credibilidad cultural de la ciudad.

"Resulta incomprensible que, con más de 80.000 asistentes afectados, 8.000 trabajadores pendientes y decenas de millones de euros en juego, las administraciones sigan sin sentarse con el sector para buscar una solución seria, conjunta e inmediata", añaden.