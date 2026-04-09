El barrio de Valencia que celebra un gran mercadillo este fin de semana: todo a 1 euro solo durante 5 horas

Para aquellos que busquen ropa de calidad y a buen precio, este domingo 12 de abril vuelve a Valencia uno de los mercados de segunda mano más conocidos de toda la ciudad, un espacio con todos los productos a tan solo un euro.

En el Mercado de la Valvanera, situado en la plaza de Santiago Suárez, se prepara este punto de encuentro para amantes del reciclaje y los más forofos de la ropa 'vintage' y que es, de hecho, uno de los más exclusivos de la ciudad por durar solo cinco horas.

Esta edición se celebrará en plena época primaveral, convirtiéndose en un plan perfecto para disfrutar de un domingo diferente en el que aprovechar para comprar en uno de los barrios más tradicionales de Valencia.

Durante cinco horas, entre las 10:00 y las 15:00 horas, todos los que lo deseen podrán acudir al espacio para rebuscar entre todas las prendas y encontrar auténticas gangas durante la víspera de la celebración de San Vicente Ferrer, festivo en Valencia.

La característica principal del evento es clara y lo convierte en una cita muy esperada por los valencianos: todos los productos puestos a la venta tendrán un precio único de un euro por artículo, sin excepciones, lo que facilita la compra.

Organizado por la asociación cultural Il Quartiere, el Flea Market, el mercado se celebra en el Mercado de la Valvanera, inaugurado en abril de 1961, que está situado entre los barrios de La Creu Coberta y L’Hort de Senabre.

Entre los objetos que se pueden adquirir hay ropa para todas las edades, complementos, calzado, libros, juguetes, artículos de decoración, pequeños electrodomésticos y piezas curiosas que buscan una segunda vida en nuevos hogares.

El mercado funciona bajo el modelo de venta entre particulares, fomentando así la reutilización de productos y la economía circular, una filosofía que promueve el consumo responsable. De hecho, la presentación de candidaturas estuvo habilitada hasta principios de mes.

La entrada al recinto suele tener un coste simbólico de un euro por persona, aunque en anteriores ediciones se ha permitido el acceso gratuito a menores de doce años.

Además, este mes de abril, la entrada será gratuita tan solo durante la última hora en la que está habilitado el espacio, entre las 14:00 y las 15:00 horas.