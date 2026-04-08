El evento gastrocultural FestIN vuelve a Valencia: diez días para disfrutar de una experiencia "exclusiva e irrepetible"

La nueva edición de FestIN, el Festival de Cultura y Gastronomía de Valencia, ha abierto este miércoles las reservas.

El evento gastrocultural de referencia se desarrolla en lugares emblemáticos donde los asistentes pueden disfrutar al mismo tiempo de una exclusiva oferta cultural maridada con una experiencia gastronómica.

FestIN tendrá lugar del 17 al 26 de abril en 22 espacios de Valencia, Gandía y Riba-roja del Turia, según se ha dado a conocer este miércoles durante la presentación.

En ella han participado la concejal de Turismo, Innovación e Inversiones en el Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet; el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; y el director del Palau de la Música, Vicent Llimerá.

Asimismo, han asistido el concejal de Cultura y Patrimonio, José Luis Moreno y el diputado de Turismo, Pedro Cuesta, tal como ha informado la organización en un comunicado.

Cada sede ofrecerá una propuesta particular, creando un calendario de eventos para acercar al público de una manera diferente la cultura y la gastronomía, y ofreciendo experiencias únicas e irrepetibles que ya están disponibles en la web del certamen.

Entre otras, hay experiencias como la visita a la exposición A media lumbre del IVAM, con aperitivo diseñado por Carito Lourenço (Fierro) inspirado en los materiales y oficios de la exposición.

En el Centre del Carme, el imaginario visual de Chema Madoz se encuentra con la creatividad culinaria de Begoña Rodrigo (La Salita) en una propuesta que difumina los límites entre arte y cocina.

Por su parte, Bombas Gens propone un viaje inmersivo que une historia, emoción y tecnología en torno a la leyenda del Titanic con tapas del equipo de Ricard Camarena maridadas con vinos de Vicente Gandía.

Y el Museo de Bellas Artes propone un recorrido por la obra de Muñoz Degraín que se traduce en platos de María José Martínez (Lienzo) inspirados en la cocina de Cuaresma.

Llobet ha sido la encargada de presentar esta sexta edición de FestIN, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundació Visit Valencia, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación de Valencia y las distintas sedes y cocineros participantes.

"FestIN es una de las mejores expresiones de lo que somos como ciudad y como destino: cultura, gastronomía y creatividad trabajando juntas para generar experiencias únicas.

Este festival nos permite seguir poniendo en valor la Despensa del Mediterráneo, nuestro producto, nuestro territorio y el talento de nuestros chefs, conectándolo con espacios culturales que forman parte de nuestra identidad", ha señalado Llobet.

Además, ha apuntado, "esta edición refuerza la conexión con la estrategia Valencia Music City". "Incorporamos espacios donde la música también tiene un papel protagonista, ampliando el diálogo entre disciplinas y enriqueciendo la experiencia del visitante desde todos los sentidos", ha agregado Llobet.

Presentación sexta edición FestIN.

"En definitiva, FestIN es una invitación a descubrir Valencia de una manera diferente, más sensorial, más experiencial y emocional, tanto para quienes nos visitan como para quienes viven aquí", ha concluido.

Por su parte, José Manuel Camarero ha destacado que "FestIN es un claro ejemplo de cómo la gastronomía y la cultura se convierten en una plataforma para mostrar al mundo la esencia de nuestro territorio: nuestra historia, nuestro arte y nuestra actitud mediterránea".

Asimismo, ha subrayado que este tipo de iniciativas "refuerzan la unión entre gastronomía, cultura y territorio, y permiten abrir la cultura a nuevos públicos, ofreciendo experiencias que van más allá de lo gastronómico, donde sentarse a la mesa es también una forma de sentir, aprender y compartir".

De hecho, mañana jueves comienza Valencia Cuina Oberta, que se celebra del 9 al 19 de abril y la 36ª Mostra PROAVA, que tendrá lugar desde mañana y hasta el lunes, 13 de abril, en el Jardín del Turia.