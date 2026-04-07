Laura Pausini elige este restaurante para probar la auténtica paella valenciana: la ración cuesta 23 euros

Laura Pausini en una barca en la Albufera de Valencia.

La cantante italiana Laura Pausini no quiso irse de Valencia sin probar la auténtica paella valenciana, y aprovechó su concierto en el Roig Arena para escaparse a unos pocos kilómetros a degustarla.

En concreto, la artista eligió el renombrado restaurante Nou Racó, en pleno parque natural de l'Albufera. Sin duda, un enclave único en la ciudad.

En este mítico local valenciano se sirven todo tipo de comidas de la gastronomía mediterránea. También arroces. Entre ellos destaca la clásica paella valenciana, cuya ración tiene un coste de 23 euros.

El restaurante Nou Racó, situado en la Carretera del Palmar, 21, es un lugar situado en uno de los espacios más privilegiados de la Comunitat, algo que lo hace único.

Allí, su gran variedad de salones y espacios hacen que se puedan celebrar eventos de todo tipo, desde bodas a comuniones o una simple reunión de amigos, como es el caso de la cantante italiana.

Pausini visitó este lugar para degustar la gastronomía valenciana. Así lo enseñó ella misma en sus redes sociales, donde se puede ver, además, los platos que eligieron.

Por un lado, se decantaron por la tradicional paella valenciana, que está hecha de pollo, conejo, pato y caracoles. Esta, según la carta del restaurante, tiene un precio de 23 euros por ración.

No es el único plato que eligieron. Aprovechando la ocasión, degustaron también el arroz del senyoret. Este está hecho de marisco, y tiene un coste de 23,50 por ración.

No se trata de los arroces más extravagantes ni más caros de la carta. Pero sí de los más tradicionales. A pesar de ello, en Nou Racó ofrecen nueve tipos en total.

Destacan, por ejemplo, el arroz de sobrasada, pulpo y calamar, que cuesta 24 euros por persona. También,por el mismo precio, el meloso de carrillera con setas y castañas.

El arroz más caro de la carta cuesta 26 euros por ración, y es el que se realiza con pollo, setas y foie.