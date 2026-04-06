Ni Olite ni Altea, el pueblo más bonito para hacer una escapada esta primavera: "Caminas entre paredes de roca"

La llegada del buen tiempo, las mejores temperaturas y el aumento de horas de sol hacen que en primavera aumenten las ganas de escaparse y descubrir algún pueblo con encanto.

Existen muchos, cada uno con su particular encanto, pero para ChatGPT uno de la provincia de Valencia destaca sobre el resto: Chulilla.

"En primavera se alinean varias cosas que lo hacen destacar frente a otros pueblos de la provincia", explica la IA.

Este municipio de Valencia, ubicado a tan solo 60 kilómetros de la capital, es la opción ideal para quienes buscan escaparse un día -o varios- fuera del bullicio de una gran ciudad.

Allí, "la naturaleza está en su punto máximo". Chulilla está dentro del entorno del Parque Natural de las Hoces del Turia, algo que lo hace único.

Sobre todo en primavera, cuando el río baja con buen caudal, la vegetación está verde y viva y hay flores silvestres por todas partes. Así lo detalla ChatGPT.

Del entorno natural destaca sobre el resto la imponente ruta de los puentes colgantes. Es "la joya del lugar", según la IA.

"Caminas entre paredes verticales de roca y cruzas puentes suspendidos sobre el río", relata. Es apta para cualquier persona, y se tarda entre dos y tres horas a paso tranquilo.

Para quienes buscan algo "más atractivo", ChatGPT destaca que Chulilla es "uno de los mejores sitios de España" para realizar actividades como la escalada. "Es muy famosa a nivel europeo", subraya.

También pone en valor el senderismo más exigente y las rutas alternativas menos concurridas. Eso sí, "lo bueno es que no necesitas ser experto para disfrutarlo".

En cuanto a la urbe, la IA explica que Chulilla cuenta con un casco antiguo "pequeño pero con mucho encanto": "El pueblo en sí es una postal".

De esta forma pone en valor las casas blancas colgadas de la montaña, las calles estrechas y empinadas y, como joya de la corona, un castillo en lo alto del pueblo "con vistas brutales".

"No necesitas horas, en un paseo corto ya lo has visto", destaca. Esto hace que sea perfecto para combinar el plan con algo de naturaleza.

Por ejemplo, ChatGPT sugiere varias combinaciones en función del tiempo disponible. En el caso de visitar Chulilla en una jornada, un buen plan sería realizar la ruta de los puentes colgantes por la mañana, comer en el pueblo y por la tarde pasear por el casco antiguo y los miradores.

Así, considera "imprescindible" visitar la ruta de los puentes colgantes, y "muy recomendable" subir al castillo a ver el atardecer, pasear por el casco antiguo y visitar los miradores del cañón.

En caso de tener más tiempo, añade, recomienda realizar la Ruta del Charco azul y alguna ruta larga por el cañón.