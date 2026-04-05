El mejor dulce de la Pascua en Valencia se sirve en este horno tradicional desde 1986: se hace con masa madre por 8 euros

La mejor torta de pasas y nueces se hace en un emblemático horno de Valencia. Apenas quedan ejemplares cuando EL ESPAÑOL entra por la puerta a mitad de la tarde. Se las han llevado todas o, al menos, no quedan en el mostrador. Solo un pequeño cartel informa de su precio: 8 euros.

Desde 1986, Horno Pastelería V. García sirve en el número 6 de la avenida Reino de Valencia. Hoy lo gestiona Vicente García Corbera, al frente del negocio familiar que puso en marcha su padre, Vicente García Rutia.

Después de trabajar veinte años como panadero, este último adquirió Dulces Moraima y modificó la razón social en la fachada del establecimiento.

Pero lo que ha llevado a este horno a obtener el primer puesto en la categoría de "Tortas de Pasas y Nueces" del 39º Concurso de Dulces de Pascua 2026 ha sido su masa madre que fermenta entre 16 y 18 horas.

Además, no es la misma que la que se usa para hacer pan, sino más bien una masa madre para panettones o brioches, que da como resultado una torta mucho más esponjosa.

Y la mejor prueba es la estantería vacía, mientras siguen entrando clientes a las puertas de la Semana Santa para llevarse un par de dulces típicos a casa.

Vitrina vacía del Horno V. García, en Valencia. EE

El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia dio a conocer esta semana a los ganadores del 39º Concurso de Dulces de Pascua 2026 que organiza cada año con el patrocinio de la Diputación de Valencia.

El Horno Vicente García se hizo con el primer puesto en la categoría de "Tortas de Pasas y Nueces".

Dulce tradicional

La Torta de Pasas y Nueces es un producto emblemático de la gastronomía valenciana, que refleja la rica tradición culinaria de la región.

Elaborada principalmente con harina, azúcar, pasas y nueces se caracteriza por su textura suave y su sabor inconfundible, que combina el dulzor de las pasas con el crujiente de las nueces.

A diferencia de otros dulces como el turrón o los buñuelos, la preparación de esta torta implica una serie de pasos que han sido transmitidos de generación en generación.

Horno V. García, en Valencia. EE

Estos son los ingredientes fundamentales para entender su esencia: las nueces aportan grasas saludables y un perfil nutricional interesante, mientras que las pasas añaden un toque natural de dulzura y fibra.

De generación en generación cada familia ha ido aportando su propio toque especial, lo que ha dado lugar a diversas variantes a lo largo de los años.

39º Concurso

Bajo el lema Són Dies de Berenar el campeonato ha vuelto a poner en valor la tradición y la calidad de la pastelería y panadería artesanas.

La propuesta de este 2026 ha querido rendir homenaje a las costumbres más arraigadas de la Pascua y al papel fundamental que desempeñan los productos tradicionales en estas fechas.

Para Laura de Juan, secretaria general del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, "esta edición demuestra que la tradición sigue más viva que nunca, gracias al compromiso de los profesionales que trabajan cada día por mantener la autenticidad de nuestros productos".

El lema de este año ha servido, en concreto, para reconectar con el valor social de la Pascua, entendida como un momento para compartir, disfrutar y transmitir las costumbres valencianas.

Todo el producto elaborado por los establecimientos agremiados participantes se donó a Casa Caridad Valencia, la ONG pionera en la atención a personas sin hogar y en situación de riesgo de exclusión social.

El concurso se realizó durante dos jornadas diferentes para garantizar "una evaluación minuciosa y detallada" de todas las propuestas participantes.

Tortas de Pasas y Nueces del horno Vicente García. EE

La primera de ellas tuvo lugar en el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, donde se realizó la cata a ciegas correspondiente a la categoría de Dulces de Pascua.

Un comité evaluador integrado por profesionales del sector, críticos gastronómicos e influencers, así como representantes de asociaciones de consumidores y usuarios y de medios de comunicación, fue el encargado de analizar y puntuar las distintas elaboraciones presentadas por los establecimientos.

Las piezas se clasificaron en base a cuatro modalidades: mona tradicional de Pascua, panquemao, torta de pasas y nueces y propuestas innovadoras.

Algunos de los criterios que se tuvieron en cuenta fueron la técnica de elaboración, la calidad gustativa, el aroma o la presentación.

La segunda jornada se centró en las categorías de "Ornamentación Comercial de Pascua" y "Mona Artística".

En esta fase, el jurado, formado por profesionales del sector y de Bellas Artes, asociaciones de consumidores y críticos gastronómicos, visitó los locales que participaron.

Durante estas visitas se valoró la capacidad para poner en valor los dulces tradicionales, así como la creatividad en el diseño de escaparates, la variedad de productos expuestos y su presentación, en una propuesta que combina identidad, innovación y atractivo visual.