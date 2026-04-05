El colegio valenciano que es de los más innovadores de España: en pleno centro e impulsa un torneo de matemáticas

Hay colegios que destacan del resto por distintos motivos. Las calificaciones, la tecnología, la proximidad del centro de la ciudad o los idiomas que enseñan son algunos de los aspectos que decantan la decisión de los padres sobre el lugar en el que estudian sus hijos

En esta línea, EL ESPAÑOL ha elaborado de nuevo el ranking que establece cuáles son los 50 mejores colegios según el nivel académico, los 30 más innovadores y los 20 más internacionales de toda España.

Una clasificación que cuenta con una amplia representación valenciana, pero que, de entre todos ellos, destaca especialmente el Colegio Guadalaviar, reconocido por la clasificación como uno de los más "innovadores" de todo el país.

En su enseñanza está el secreto de su popularidad. Para este curso, han lanzado KINDER, un proyecto innovador para Infantil basado en curiosidad, exploración y aprendizaje activo, con aulas flexibles que impulsan autonomía, creatividad y participación desde los primeros años educativos tempranos.

KINDER ofrece programas específicos por edades que desarrollan neuroestimulación, lenguaje, pensamiento lógico-matemático, creatividad y valores.

Entre ellos, el centro apuesta por una enseñanza que favorezca una inmersión lingüística temprana, mientras en etapas posteriores preparan exámenes Cambridge oficiales y amplían idiomas como alemán y francés adicionales.

El enfoque humanístico integra humanidades en las etapas, desde cuentos en Infantil hasta clásicos y filosofía en Bachillerato, promoviendo pensamiento crítico, sensibilidad artística y capacidad de análisis, competencias clave para desenvolverse en la sociedad actual.

La educación personalizada sitúa a cada alumna en el centro mediante tutorías y encuentros con familias, logrando resultados académicos destacados y alto rendimiento en PISA.

Jornadas Matemáticas

El centro también destaca por organizar espacios de excelencia académica como las populares Jornadas Matemáticas.

Organizadas por el centro desde 1992, en colaboración con la Universitat Politècnica de València, son una de las competiciones escolares más relevantes de España, con decenas de miles de participantes acumulados.

Este certamen reúne cada año a miles de estudiantes de Primaria a Bachillerato en distintas fases, donde se enfrentan a retos que fomentan la lógica, la creatividad y el razonamiento, en un ambiente lúdico y competitivo que trasciende el currículo tradicional.