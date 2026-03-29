El pueblo de España con un río subterráneo navegable de 2.750 metros de longitud, el más largo de Europa: es una joya natural

No hace falta viajar al extranjero para encontrarse con auténticas joyas naturales que solo están en España. En un pueblo de la provincia de Castellón discurre el río subterráneo navegable más largo de Europa, con 2.750 metros de longitud.

Se trata de Les Coves de Sant Josep, ubicadas en el municipio de la Vall d'Uixó, en la comarca de la Plana Baixa, a 10 minutos del Mar Mediterráneo.

Son, además, la puerta de entrada del Parque Natural de la Sierra de Espadán, el segundo espacio protegido más extenso de la Comunitat Valenciana.

De su amplia longitud, 800 metros corresponden al 'viaje' turístico que se puede realizar en barca o en kayak.

Este paisaje subterráneo se puede visitar en un agradable paseo en barca acompañados por un guía-barquero/a.

El trayecto incluye un tramo en barca de 800 metros y un recorrido a pie de 250 metros por una galería seca.

La duración es de aproximadamente 45 minutos, con una temperatura constante de 20ºC a lo largo de todo el año, lo que hace de este enclave natural un atractivo turístico visitable en cualquier época del año.

La propia página de Les Coves destaca la visita de Origen, el nombre que recibe la nueva actividad de espeleología.

A través de ella, el visitante puede adentrarse en la cavidad a través de galerías y sifones no visitados por el público hasta ahora.

Según indican, es un recorrido "lleno de belleza, formaciones geológicas únicas y galerías vírgenes que transportará a los asistentes hasta los orígenes de la cueva más emblemática de la provincia de Castellón".

La cueva cuenta con una renovada iluminación eléctrica led que permite admirar cada una de las formaciones geológicas a lo largo del recorrido y de la actividad escogida.

Historia de las cuevas

Durante siglos, el paraje ha servido de asentamiento a los habitantes que poblaban el valle, por lo que se desconoce la fecha concreta del descubrimiento del río subterráneo.

Sin embargo, hay pruebas de que la cueva estuvo habitada hace más de 17.000 años (en el Paleolítico Superior), como demuestran las pinturas rupestres y los restos hallados en su interior.

La proximidad de un poblado ibérico también sugiere que la cueva ya era conocida y explorada en esa época, así como durante la larga dominación romana. Además, sirvió como refugio natural durante la Guerra Civil.

Coves Sant Josep. Turisme CV

Turismo de la Vall d'Uixó reseña que la primera exploración técnica documentada que consigue franquear la Boca del Forn, el primer sifón subterráneo a unos 100 metros del embarcadero, se realiza a finales de 1897 por parte del ingeniero valenciano José Gimeno Lassala.

Un sifón en espeleología se refiere a una masa de agua presente en una depresión dentro de una galería de una cueva y hace imposible su paso sin sumergirse.

La incursión se realizó a petición del consistorio, que solicitó un estudio para mejorar el aprovechamiento del caudal del río subterráneo para su consumo y riego de los campos, así como para analizar la calidad de las aguas del manantial.

Con la ayuda de un barquero del marjal de Almenara, se pretendió encontrar un punto más profundo donde realizar la toma de agua.

El punto de inflexión, según el informe del archivo municipal, fue cuando el ingeniero superó el primer sifón y llegó "donde ningún humano antes".

Hasta en ese momento no había evidencia de que nadie hubiese conseguido pasar con éxito ese sifón: la Boca del Forn.

Coves Sant Josep. EE

A mediados del siglo XX tiene lugar la primera instalación de luz eléctrica en el interior de la cavidad. Quien se adentraba en la gruta anteriormente lo hacía con antorchas. La nueva iluminación animó la llegada de turistas hasta la Sala de los Murciélagos, donde contemplaban con asombro la colonia formada por miles de estos ejemplares.

En esta época, se perforó el paso angosto de la Boca del Forn, un sifón hasta entonces infranqueable en barca, para deslizar una pequeña canoa y conocer otras galerías formadas por el río subterráneo.

En 1958 se realizó la primera cartografía de la cueva, se llegó hasta el Estanque Azul y se descubrieron nuevas galerías en 1960; hasta que en los 70 se localizaron más cavidades y se alcanzaron los 2.348 metros.

Actualmente las galerías y salas más destacables son la Sala de los Murciélagos, Boca del Forn, Lago de Diana, Lago Azul, Galería de los Sifones, Sala del Peñón, Lago del Diablo, La Moreneta, Sala del Perro y Galería Seca.

Algunas de sus formaciones más características son la Medusa, la Cascada de la Flor y el Portal de Belén.