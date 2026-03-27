El restaurante Alegal de Valencia renueva su carta: una "reinvención del recetario popular" por 50€ por persona

El restaurante Alegal de Valencia renueva su carta. A pesar de llevar en marcha menos de un año, desde el grupo ya han considerado necesaria una reinvención de su oferta gastronómica.

Aunque el negocio va mucho más allá. Se trata de un restaurante que se convierte en club, y que de esta forma triunfa desde su apertura como un universo propio donde gastronomía, diseño y cultura del ocio se entrelazan.

Bajo la dirección del chef Ángel García y con la asesoría gastronómica del Grupo Dani García, Alegal reinterpreta platos reconocibles con técnica contemporánea, producto local y una mirada mediterránea.

La carta, dinámica y estacional, combina brasas, arroces, elaboraciones con un toque lujoso y clásicos revisados con personalidad propia.

Así, el restaurante Alegal presenta ahora una renovada selección de platos que amplía su propuesta gastronómica con una mirada contemporánea a la tradición mediterránea.

La nueva carta pone el foco en el producto, la técnica y el equilibrio de sabores, pilares que refuerzan la identidad culinaria del establecimiento.



Entre las incorporaciones más destacadas figuran las albóndigas de vaca vieja, una reinterpretación del recetario clásico elaborada con carne seleccionada, piñones en su interior y guisadas en una salsa de tomate enriquecida con demiglace de ave trufada.

En esta misma línea se sitúa la croqueta de puchero con guanciale y yema de huevo, un bocado que evoca sabores tradicionales como la longaniza, la morcilla o la pelota, rematado con una yema cremosa y una fina lámina de guanciale.



La revisión del recetario popular se expresa también en propuestas como los callos con garbanzos y gambeta roja, donde el guiso se enriquece con el jugo de las cabezas de gamba y se finaliza con su cola ligeramente cocinada y un toque de hierbabuena fresca.

La oferta incorpora además opciones vegetales y platos centrados en el producto, como la burrata fresca con tartar de tomate semiseco, acompañada de mayonesa de tomate, pistacho, chalota, tomate cherry y alcaparrones.

También el puerro asado al carbón, servido con puré de puerro, avellanas, cebollino, salsa gribiche y notas cítricas, y culminado con mortadela trufada y polvo de puerro.



El mar adquiere protagonismo con elaboraciones como el arroz seco de bogavante, construido sobre un sofrito profundo de carrillera de rape y sepia, al que se suma salmorreta y caldo de marisco antes de incorporar el arroz y finalizar con el bogavante.

También destacan el rape en amarillo, cocinado a la brasa y acompañado de una salsa de azafrán, almendras y caldo marino, y las pochas en salsa verde con almejas, elaboradas con ajo infusionado, caldo reducido de chirla y manzanilla.

En el apartado de pastas, Alegal introduce propuestas como los bigoli con mantequilla fresca, limón y huevas de arenque ahumado, combinados con una delicada emulsión de mantequilla, vodka y aceite de limón, y terminados con piñones y mantequilla noisette.

A ellos se suma el mezze maniche al tartufo nero, con una intensa salsa trufada a base de mantequilla de trufa fresca y tartufata casera, acompañada de guanciale crujiente y reducción de oporto, con opción de añadir trufa negra fresca.

Albóndigas de vaca vieja. EE

En el apartado dulce, destaca el Bolso Alegal, un postre que combina un núcleo ácido de frambuesa con mousse de chocolate blanco y vainilla Bourbon, crujiente de pistacho y kataifi, recubierto de almendra Marcona y coronado con praliné de pistacho.

La propuesta se completa con un tiramisú elaborado de forma tradicional, con mascarpone, huevo y nata, y bizcochos savoiardi impregnados en café y licor Tía María.



Con esta nueva carta, Alegal reafirma su apuesta por una cocina que equilibra tradición y creatividad, ofreciendo una experiencia gastronómica que revisita los sabores clásicos desde una mirada actual.