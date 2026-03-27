Abre en Valencia una tienda de 622 m2 de una reconocida marca de deporte: se repartirán 250 tarjetas regalo de 5 y 10€

La marca multideporte mundial Decathlon abre una nueva tienda en Valencia, situada en el Centro Comercial Arena, junto al estadio Ciutat de València del Levante U.D., y lo celebrará por todo lo alto.

La firma repartirá 250 tarjetas regalo de 5€ y 10€, válidas exclusivamente para utilizarlas este viernes hasta agotar existencias.

El espacio tiene 622 m2 destinados a la venta, en el que ofrecerá una experiencia de compra "cercana, personalizada e innovadora", centrada especialmente en disciplinas como running, fútbol, pádel, montaña, fitness o deportes acuáticos, algunas de las prácticas deportivas con mayor arraigo en la ciudad.

Con esta apertura, la compañía suma ocho tiendas en el área metropolitana de Valencia y 13 en toda la provincia, y se afianza como un referente dentro del ecosistema deportivo local, además de reforzar su compromiso por hacer más accesible el deporte entre los ciudadanos.

El equipo de Decathlon Arena está formado por 15 colaboradores apasionados por el deporte. De ellos, 12 son nuevas incorporaciones, preparados para acompañar a los clientes y ofrecer asesoramiento personalizado en cada disciplina.

Equipo de Decathlon Arena, en Valencia. EE

El horario habitual de apertura será de lunes a sábado, de 10:00 a 22:00 horas; y domingos aperturables de 09:00 a 21:00 horas.

En palabras de Alba Moreno, directora de Decathlon Arena: "Valencia lleva el deporte en su ADN y este nuevo equipo nace con la determinación de saltar a la arena junto a cada deportista".

"Impulsada por la energía de un equipo que comparte una misma pasión, Decathlon Arena llega con el propósito de ser el motor de nuevos retos. Queremos ser un punto de encuentro accesible e innovador para los valencianos, donde la experiencia y la pasión por el deporte se unen para que cada meta sea compartida", añade.

Para minimizar el impacto ambiental del espacio, el nuevo local integra soluciones de alta eficiencia energética, equipos de climatización de bajo consumo y sistemas de ahorro hídrico.

El espacio ofrece también servicios circulares para alargar la vida útil del material deportivo en desuso como la recompra de productos deportivos de segunda mano y el servicio de Reparación y Mantenimiento.

Decathlon Arena ofrecerá también Clica y Recoge en 1 hora, pensado para quienes desean realizar su compra online y recogerla en tienda de forma rápida y cómoda.

Inauguración

Para celebrar su nueva apertura, Decathlon ha organizado una actividad especial de la mano de los influencers valencianos Sepuls.

Consistirá en una ruleta que pondrá a prueba a los participantes de fútbol, baloncesto, tenis o comba, además de un desafío de preguntas rápidas sobre deporte.

Quienes acierten podrán obtener 250 tarjetas regalo de 5€ y 10€, válidas exclusivamente para utilizar el mismo día en tienda, hasta agotar existencias.

Además, por ser miembro Decathlon, los 200 primeros clientes en realizar una compra recibirán un regalo exclusivo.

Decathlon Arena Valencia. EE

Como broche final a la celebración, este sábado 28 de marzo tendrá lugar Decathlon Runners, la iniciativa de la compañía para los amantes del running que organiza actividades para fomentar la pasión por este deporte.

El punto de salida tendrá lugar en la tienda a las 10:30 y cuenta con 100 plazas disponibles. De esta manera, la compañía continúa impulsando el vínculo con la comunidad deportista de Valencia.

Regreso del Pop-Up

En esta misma apuesta por la proximidad, Decathlon reabrió este jueves su tienda pop-up de Cullera. Se trata de un formato estacional diseñado para estar más cerca de los deportistas cuando la actividad se intensifica en determinados momentos del año.

Ubicada en primera línea de la Playa de San Antonio, la tienda se centra principalmente en natación y deportes de agua, con una oferta complementaria en montaña, running, fútbol y ciclismo.

En el pop-up está disponible el servicio de alquiler de paddle surf para fomentar la práctica deportiva en el entorno.