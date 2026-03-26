Paqui Martí, cocinera: "Para hacer la mejor 'titaina' no hay que tener prisa; se deja dos horas a fuego muy suave"

Paqui Martí ya puede decir que es la mejor cocinera de titaina de Valencia, y también del mundo; con un plato tradicional y excepcional del barrio marinero del El Cabanyal.

No tiene otro secreto que la paciencia y el no tener prisa. "El día que hago titaina, me dedico exclusivamente a hacer titaina, nada más", afirmó en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Tanto es el tiempo en exclusiva que le dedica que deja la elaboración al menos dos horas a baja temperatura, casi hasta caramelizarla. Antes sofríe todos los ingredientes, excepto el tomate, con un buen chorro de aceite; luego lo añade.

También utiliza los mejores productos: "Pimiento italiano, tomate de pera, tonyina de sorra, piñones, ajo, AOVE, sal".

Estos pequeños trucos le han llevado a ganar el Primer Premio del VI Torneo de Titaina Valenciana, organizado por Mi Cub en el Mercado de Colón, en el que han participado cinco vecinos de El Cabanyal-Canyamelar.

"Para mí ha sido una alegría inmensa, la he hecho siempre con mucho cariño y amor. Somos del barrio de toda la vida", explicó la valenciana.

Ella prefiere reservar su preparación para la Semana Santa, manteniendo así un carácter más especial y ligado a la tradición.

Receta ganadora de Paqui Martí en el VI Torneo de Titaina Valenciana de Mi Cub. Raquel Granell

Paqui Martí creció en el seno de una familia dedicada a la hostelería. Aprendió la receta de su madre entre fogones y rutinas de restaurante.

Hoy en día, sus hijos continúan con esa tradición al frente de otro establecimiento en El Cabanyal, donde la titaina se cocina durante todo el año.

La receta vencedora formará parte de la carta de Mi Cub esta temporada. Bajo el lema Las 4 Estaciones de la Terreta, presenta una receta típica y tradicional valenciana cada temporada, elaborada con productos de la zona y con ingredientes de proximidad y calidad.

Recuperar las tradiciones es uno de los objetivos de esta iniciativa, y la titaina, típica de estas fechas de abril y Semana Santa, no podía faltar en Mi Cub.

Vecinos de El Cabanyal participan en el VI Torneo de Titaina Valenciana de Mi Cub. Raquel Granell

Anabel Navas, directora de Mi Cub e impulsora de esta iniciativa, se mostró satisfecha con la celebración de este VI torneo y señaló que "este evento se ha consolidado como una cita destacada en el calendario gastronómico de la ciudad, poniendo en valor la tradición y el producto local".

Con esta iniciativa, el espacio reafirma su compromiso con la gastronomía valenciana, apostando por la recuperación de recetas tradicionales y por dar visibilidad al talento local que mantiene viva la esencia culinaria de la Terreta.

Participantes

También participaron en el torneo Mila Crespo, Dolores Carabal, José Díaz y Natalia Sanz.

Mila Crespo ha regentado un bar durante toda su vida en El Cabanyal. Allí aprendió la receta de su madre, interiorizando desde joven los secretos de la titaina y otras elaboraciones típicas.

Con el paso de los años, se ha consolidado también como una gran especialista en pepitos y buñuelos, de los que asegura, con orgullo, que son los mejores de toda Valencia.

Los participantes con Anabel Navas de MiCub y María Herrero de Turia. Emma Ferrer

Dolores Carabal, vecina del barrio desde su infancia, mantiene un vínculo muy estrecho con la tradición culinaria familiar. Aprendió la receta de su padre, que era pescador y contaba con un vivero de clòtxinas, lo que marcó profundamente su forma de entender la cocina.

Aunque suele preparar titaina durante la Pascua y la Semana Santa, cada vez es más habitual que la cocine en otras épocas del año, animada por la insistencia de sus hijos y nietos.

Además, destaca por su habilidad en la elaboración de pepitos y empanadillas, que también forman parte de su repertorio habitual.

En el caso de Jose Díaz, su relación con la titaina es más autodidacta. Aprendió a prepararla por su cuenta, siguiendo la receta tradicional y perfeccionándola con la práctica.

En su hogar, esta elaboración se reserva exclusivamente para la Semana Santa, momento en el que reúne a familiares y amigos que esperan con entusiasmo la ocasión para disfrutarla.

Titaina de Natalia Sanz en el VI Torneo de Titaina Valenciana de Mi Cub. Raquel Granell

Por último, Natalia Sanz mantiene viva la tradición gracias a sus raíces familiares en El Cabanyal. Su abuelo era pescador y su abuela vendía pescado en el mercado de Tavernes Blanques, por lo que la titaina siempre ha estado presente en su casa.

Aunque le gusta prepararla a lo largo de todo el año, especialmente para compartirla con un grupo de amigos internacionales que ha formado en el barrio, es durante la Semana Santa cuando adquiere un mayor protagonismo, al formar parte esencial de la gastronomía tradicional de estas fechas.