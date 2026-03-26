Alessandro, italiano, abre en pleno centro de Valencia una moyetería: 20 tipos, con pan casero y desde 4 euros

Alessandro es italiano de nacimiento, pero su amor por la cocina y el producto español le ha llevado a abrir una tienda de molletes en el centro de Valencia.

Se trata de su nuevo e ilusionante proyecto llamado Moyetería, una tienda gourmet que prepara más de 20 combinaciones diferentes de molletes.

El producto, tierno y sabroso, lo comercializa Alessandro desde apenas los 4 euros. Un precio bastante económico, además, al tener en cuenta que el pan se elabora de forma casera.

Es cierto que el mollete es el pan más típico de Andalucía, no de Valencia, pero Alessandro quiso impulsar este producto español a través de su peculiar negocio.

Eso sí, con un toque italiano, como no puede ser de otra forma. En su local ofrece una gran variedad de molletes, todos ellos confeccionados a medida para ser una mezcla del producto español y la esencia italiana.

Esto lo lleva a cabo en su nuevo local, ubicado en la calle Lauria de Valencia, al lado de la reconocida plaza del Ayuntamiento.

Se trata de una calle muy céntrica y concurrida, ya que siempre está llena de vecinos, trabajadores y turistas. Muy cerca se encuentra, por ejemplo, la vía más comercial: la calle Colón.

Allí, Alessandro ofrece propuestas saladas y también propuestas dulces, apetecibles a cualquier hora del día. Entre las saladas destacan, entre otros, el mollete valenciano, el de focaccina y el de porchetta.

Si el cliente es más de sabores dulces, el mollete de pistacho tiene una pinta irresistible. Y además, es un sabor que está muy de moda. También llama mucho la atención el de crema de cacahuete con mermelada.

Todos los molletes oscilan entre los 4 y los 10 euros, y al servirse se incluyen siempre cacaos y olivas o papas y una salsa a elegir.

Además, su valor aumenta cuando todos los ingredientes se elaboran de forma completamente casera en su obrador. Por ejemplo, el pan.

Pero cabe resaltar que todo esto no ha llegado al centro de Valencia por casualidad. Moyetería es un proyecto impulsado por Lembutic Ultramarinos.

Esto es una tienda de alimentos especializada en productos artesanos y únicos de gran calidad, todos ellos cuidadosamente seleccionados para poder disfrutar de los mejores productos gourmet en Valencia.

"Lembutic ultramarinos parte de la idea de continuar con el encanto y la atención de las tiendas de toda la vida. Aquellas en las que nuestros padres y abuelos compraban y hablaban con el tendero, con un trato personalizado y particular, donde cada cliente tiene un nombre y unos gustos, con una atención viva", explican en su página web.

Así, sus tablas de emutido y bandejas gourmet se pueden encontrar en Valencia en dos ubicaciones diferentes, aunque ambas en el centro de la ciudad. Una es la calle del Mar, 40. La otra, la calle Comedias, 1.