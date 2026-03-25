El dúo británico Pet Shop Boys actuará en el Roig Arena de Valencia: será su primer concierto en España en 2026

El dúo icónico Pet Shop Boys llega a Valencia para actuar el próximo 23 de julio en el Roig Arena. Será su primer concierto en España en 2026 -al que le seguirá su actuación en un festival de Santander-, en el que celebrarán cuatro décadas de grandes éxitos.

Su paso por la capital del Turia 19 años después promete, y mucho; enmarcado en la gira Dreamworld: The Greatest Hits Live

Durante su carrera, Pet Shop Boys han publicado 15 álbumes de estudio que se han posicionado en lo alto de las listas en todo el mundo y han sido incluidos en el Libro Guinness de los Récords como el dúo británico más exitoso de la historia.

De su propuesta de "pop musical theatre" han formado parte directores, diseñadores y artistas como Derek Jarman, David Alden y David Fielding, Zaha Hadid, Sam Taylor-Wood, Es Devlin o Tom Scutt.

Pet Shop Boys también han sido cabezas de cartel de multitud de festivales, entre los que se encuentra Glastonbury, Primavera Sound y Sónar Barcelona.

En 2009, los BRIT Awards los premiaron con el premio Outstanding Contribution to Music (Destacada contribución a la música).

Entre sus colaboraciones como autores y productores destacan artistas de la talla de Madonna, David Bowie o Noel Gallagher. Además, son responsables del musical del West End de Londres Closer to Heaven.

Ya está abierto el registro en la web de Roig Arena para acceder a la preventa exclusiva, que tendrá lugar el jueves 26 de marzo a partir de las 10:00. La venta general arrancará un día más tarde, el viernes 27 de marzo, a las 10:00, en la misma plataforma del recinto.