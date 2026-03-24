Sandra y Elias, franceses, dueños de un restaurante de Valencia con nuevo Solete Repsol: "Menú del día por 29€"

Los franceses Sandra Guglielmetti y Elias Kogler han conquistado el barrio de El Cabanyal en Valencia. Abrieron su local hace poco más de un año, y ya han conseguido un Solete Repsol.

El restaurante Mengem, ubicado en el barrio costero de moda de la ciudad, ha sido distinguido por su cercanía y calidad, en un ambiente informal a la par que acogedor.

"Estamos muy felices de recibir este reconocimiento porque conecta con lo que buscamos desde el principio: ofrecer una cocina apetecible, en un entorno cercano y a un precio asequible. Queremos que quien venga tenga ganas de repetir", expresan los chefs.

Mengem abrió sus puertas a finales de 2024 en la calle Columbretes, 19, y en poco más de un año ha logrado posicionarse dentro del panorama gastronómico local.

A la entrada en la Guía Repsol hay que sumar que, a finales de 2025, el restaurante fue incluido como establecimiento recomendado en la Guía MICHELIN, consolidando así su proyección.

El restaurante dispone actualmente de 11 mesas distribuidas entre sala y terraza y ofrece tres opciones de menú, las cuales cambian según la temporalidad de los productos: el menú de mediodía, el menú trío y el menú degustación Mengem.

Muchos de los ingredientes proceden de su propio huerto de 100 m2 situado en Meliana, los cuales se complementan con productos de pequeños proveedores locales que trabajan bajo criterios de proximidad, sostenibilidad y elaboración artesanal.

Todo esto es lo que les ha valido convertirse en un nuevo y pequeño astro dentro de la Guía Repsol, que en su web explica que los Soletes Repsol son "lugares que te despiertan una sonrisa, que seducen por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente", así como espacios donde prima "la calidad y el buen hacer" a precios asequibles.

Este reconocimiento incluye desde casas de comida tradicionales hasta propuestas más modernas y con ganas de innovar.

Los platos de Mengem, al igual que sus tres menús, permutan en cada temporada. Esto les obliga a estar pendientes del presente y del futuro, pensando en la cosecha actual, pero también en la próxima plantación.

Algo similar ocurre con sus proveedores, con los que comparten una filosofía clara. "Solo trabajamos con productos de origen español y dedicamos mucho tiempo a investigar y ver quiénes cumplen con nuestras necesidades. Pensamos que si un producto está en España, no hay que comprarlo en el extranjero", matiza Elias Kogler.

Actualmente, la carta de Mengem incluye una selección de platos que reflejan su apuesta por el producto de temporada.

Plato del restaurante Mengem.

Entre los entrantes destacan elaboraciones como la de alcachofa con trufa y café -receta galardonada con el primer premio en el Concurso de la Trufa de Andilla- y el llongo con guisante y boniato.

En los platos principales, sobresalen propuestas como los tortellini de setas de temporada con queso Idiazabal y las mollejas con coliflor y aceitunas.

La oferta se completa con una selección de postres, entre los que están el de manzana, algas y caramelo, o las flores manchegas con yogur y tila.

Con este último reconocimiento, Mengem refuerza nuevamente su posicionamiento como una de las propuestas emergentes del barrio de El Cabanyal, la cual apuesta de principio a fin por una cocina de proximidad y en constante evolución.