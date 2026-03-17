Parece la Toscana, pero está en Valencia: el bonito pueblo medieval excavado sobre la montaña a 1 hora de la ciudad

Viajar a Italia es posible en la propia provincia de Valencia. Entre todas las localidades más populares para visitar, hay un pueblo que se parece a la Toscana, uno de los lugares más conocidos del país.

La región italiana, ubicada en el centro del país, cuenta con 16 ubicaciones declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con su capital declarada en 1982; mientras que el casco antiguo de Bocairent fue declarado conjunto histórico-artístico en el año 1975.

Conocida como "la piedra viva", la localidad ubicada a una hora y media de la capital valenciana, en la comarca de la Vall d'Albaida, se encuentra sobre la montaña, con una vista muy parecida a la vista desde muchas ciudades italianas de la zona.

Los musulmanes llamaron a la ciudad Bekirén (piña o colmena) por las formas que ya entonces presentaba en su casco urbano. Con Bocairent como su actual denominación, la localidad es un reflejo del paso de la historia, con calles al estilo árabe o subidas y bajadas interminables.

La naturaleza también es un elemento importante del municipio, ya que se encuentra rodeado por la Sierra de Mariola o el nacimiento de los ríos Vinalopó y Clariano.

Respecto a su pasado histórico, se han encontrado restos de asentamientos humanos del Neolítico en las cuevas del Vinalopó y de la Sarsa, así como diversos poblados íberos ubicados en pequeñas lomas de la zona.

Historia en Bocairent

Los romanos también dejaron su huella en algunas villas del término, mientras que la etapa islámica fue una de las más prósperas y la que ha dejado un mayor legado. Así lo demuestran la música tradicional, la gastronomía, las fiestas y algunas tradiciones.

Vista de la catedral de Bocairent, Valencia. iStock

En 1245 la población pasó a formar parte de la Corona de Aragón. En 1418 fue declarada Villa Real, y en 1587 Felipe II le otorgó el título de Real Fábrica de Paños, que dotó a Bocairent con el Libro de los Privilegios, la reglamentación corporativa de las actividades textiles y oficio que ha continuado hasta la actualidad.

Su legado se ha marcado en el núcleo urbano, el cual cuenta con un aspecto muy peculiar por sus casas apiñadas y sus calles estrechas y escalonadas, un estilo muy similar al de la Toscana.

La Toscana

La Toscana es una región situada en el centro de Italia y es una de las zonas más conocidas del país por su gran riqueza histórica, artística y paisajística que ha sido un importante centro cultural y económico, destacando por su arquitectura, sus museos y su patrimonio artístico.

Al igual que Bocairent, también destaca por sus paisajes naturales, formados por colinas suaves, campos de viñedos y pueblos medievales muy bien conservados.

Ambas comparten un gran valor cultural y patrimonial. La Toscana conserva numerosas obras de arte y edificios renacentistas, mientras que el casco antiguo de Bocairent fue declarado conjunto histórico-artístico en 1975 por su arquitectura medieval y sus calles estrechas y empinadas.