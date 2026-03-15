El nuevo restaurante que se convierte en club y que triunfa desde su apertura en Valencia: "Llegamos para quedarnos"

Salim Bravo y Álex Valmaña tenían los ingredientes perfectos para revolucionar la ciudad. Querían ofrecer a Valencia "algo único", equilibrando alta cocina, atmósfera y estilo de vida.

Y así se coció Alegal; el nuevo restaurante que se convierte en club y que triunfa desde su apertura, como un universo propio donde gastronomía, diseño y cultura del ocio se entrelazan "sin normas predefinidas".

Por el momento, ya ha llegado a sus oídos que es el "place to be de la gente guay". "Sentíamos que teníamos que llevar nuestro proyecto a otro nivel. Llegamos para quedarnos", afirma Álex, en una conversación con este diario.

Ubicado en los antiguos Cines Aragón de Valencia y con capacidad para 300 comensales, el espacio se convierte en escenario después de una comida con amigos.

Los miércoles y jueves a mediodía el espacio funciona como un restaurante tradicional. En cambio, los miércoles y jueves por la noche, y desde el viernes a mediodía hasta el sábado, Alegal acaba por transformarse en un 'club', con comida, cena y espectáculo en vivo, desde conciertos de jazz a la actuación de un grupo de flamenco o incluso de bailarines.

"Poco a poco nosotros te envolvemos con lo que hacemos y cuando menos lo esperas, estás disfrutando del ambiente", explica uno de los socios.

Pese a que Alegal esté pensado para vivir la experiencia completa, con la cocina como eje central, un cliente puede adquirir las entradas y acceder directamente en el horario de fiesta.

El local se distribuye en diferentes ambientes: salas íntimas, zonas abiertas, espacios para eventos y una gran chimenea central que, más allá de ser un elemento decorativo, actúa como símbolo que da vida al concepto.

"Tenemos mesas VIP desde los 200 y hasta los 500 euros. Incluso tenemos dos zonas totalmente exclusivas para que el cliente pueda acceder por otra puerta que no se le ve", indica uno de los dueños.

El interiorismo, obra del estudio Pablo Peyra (Barcelona), es una pieza clave en el storytelling de Alegal. Inspirado en la estética Art Decó, los años 20 y la Jet Set neoyorquina, el diseño bebe de referentes como El Gran Gatsby o Scarface, en el que se evoca un lujo contenido, elegante y a la vez transgresor y sensual.

Universo Dani García

Álex y Salim cuentan con la asesoría del Grupo Dani García, cuyo papel ha sido clave para establecer unas bases sólidas y un alto estándar de calidad.

Además, es el único restaurante que recoge y evoluciona algunos de los grandes éxitos del chef andaluz, reinterpretándolos con producto y sensibilidad local.

La propuesta gastronómica tiene inspiración mediterránea y pone en valor el producto de temporada, con un enfoque abierto y sin encasillarse en un estilo concreto.

El menú se renueva cada cuatro meses "para reflejar lo mejor de cada estación, manteniendo coherencia y frescura". De hecho, avanzan a EL ESPAÑOL que ya trabajan en una carta de platos de cuchara.

Entre los platos más representativos destacan el steak tartar con foie, la ensalada de bogavante con mango y emulsión de albahaca o la icónica cereza de foie con parmesano y Oporto.

No faltan guiños a una vertiente más desenfadada con propuestas de street food, como el brioche 'cojonudo' o la burger bull, convertida en un emblema dentro del universo Dani García.

Convivencia

Pero para que Alegal esté a la vanguardia y se posicione como el local referente lifestyle de la ciudad, tiene que haber una buena convivencia. Así lo consideran sus propietarios, satisfechos con la apertura.

Valmaña resalta que su proyecto cumple todos los requisitos normativos "para garantizar el bienestar en la ciudad", tanto con los vecinos como con las autoridades. "Es vital que haya una llevarse bien entre todas las partes", añade.

El socio de Alegal recalca que colaboran con muchas de las asociaciones del sector, desde Visit València hasta Hosbec: "Al final, queremos sumar con todas ellas, porque tambén es necesario que Valencia dé un turismo de calidad".

Sobre la acogida del restaurante-club, consideran que ha sido positiva entre el público local y los turistas. "Lo que nos llega es que Valencia necesitaba algo así", dice.

El perfil que acude a este establecimiento ronda los 35 años: "Son personas que tienen un poder adquisitivo estable y que se pueden permitir venir a Alegal".

"Nos gusta analizar cómo va el proyecto y dar una vuelta de tuerca si algo no funciona bien. Es cierto que aquí el turismo crece y es importante que podamos ofrecer opciones variadas de ocio", valora.