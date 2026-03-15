El castillo gótico del siglo II que ahora sirve como decorado de películas: "Se asienta sobre restos íberos y romanos"

El patrimonio cultural e histórico sirve, en ocasiones, incluso como decorado para películas tan importantes como Star Wars. Es el caso del castillo de Xàtiva.

Ubicado -como su propio nombre indica- en el municipio valenciano de Xàtiva, este castillo gótico originario del siglo II sigue atrayendo las miradas de propios y extraños por mucho que pase el tiempo.

Está asentado sobre restos íberos y romanos, aunque actualmente pasan por esta doble fortaleza miles de visitantes para admirar su arquitectura.

Este castillo cuenta con una ubicación privilegiada, y precisamente por ello ha sido escenario de numerosos conflictos.

También de películas. Por ejemplo, es el caso de Andor, la serie del universo Star Wars. La nueva temporada, que se estrenó en la plataforma Disney+ recuerda mucho a Valencia.

Está declarado como Monumento Histórico Artístico Nacional en 1931 y Bien de Interés Cultural en 1992.

Es uno de los grandes atractivos de la población: corona lo alto de la Sierra de Vernissa y aporta "una belleza mágica al paisaje", según Turisme de la Comunitat Valenciana.

El edificio está dividido en dos partes, el Castell Menor y el Castell Major, y en su conjunto hace un viaje por toda la historia.

Todo se originó en el Castell Menor, que está asentado sobre restos íberos y romanos. Desde ahí, las culturas siguientes que pasaron por Xàtiva lo fueron ampliando y fortificando.

Entre las épocas donde más protagonismo tuvo este castillo destacan las campañas de Aníbal y el periodo de Al-Ándalus.

También fue muy importante durante el Reino de Valencia y en las guerras contra Castilla, las de Germanías y la de Sucesión.

Aunque es cierto que este castillo tiene raíces ibéricas y romanas, las murallas de la fortaleza y las torres que todavía se conservan son de origen islámico y gótico.

En cualquier caso, se trata de una de las joyas de la ciudad de Xàtiva, que destaca por su arquitectura tan imponente. Tanto es así que está declarada Bien de Interés Cultural.

El Castell Menor es la parte más antigua. Está ubicado sobre la pared de la Penya Roja, y desde allí se puede apreciar una vista panorámica del valle de Bixquert.

Por otro lado, el Castell Major es la parte que mejor se conserva y que es más amplia, y se construyó en la época medieval.

Cuenta con grandes murallas, y después de la conquista de Jaume I, este espacio se convirtió en la principal fortaleza de defensa entre Castilla y el Reino de Valencia.