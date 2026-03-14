Ni Jaén ni Córdoba: el pueblo de 430 habitantes en el que se produce uno de los mejores aceites de España

El aceite es uno de los bienes más preciados a nivel nacional. Comúnmente se da por hecho que el mejor se hace en Andalucía, en lugares como Jaén o Córdoba, y no se tienen en cuenta otros productores también de excelsa calidad.

Y es que, aunque para muchos estas provincias y sus localidades son las mejores productoras de aceite del país, otros tantos echan la vista hacia Castellón, a un pueblo de 430 habitantes que produce uno de los aceites más singulares de España.

Situado en la comarca del Alto Mijares, el municipio de Montán ha convertido una variedad de oliva prácticamente exclusiva en su mayor tesoro agrícola: la Temprana de Montán.

Se trata de una variedad autóctona que apenas se cultiva fuera de este territorio y que da lugar a un aceite de oliva virgen extra de gran personalidad, reconocido por su equilibrio, su intensidad aromática y su carácter frutado.

La producción corre a cargo de la Cooperativa de Montán, una entidad con una larga tradición en la elaboración de aceite de alta calidad. Cada campaña, los agricultores del municipio recogen las aceitunas de forma cuidadosa para preservar todas sus propiedades.

El resultado es un AOVE muy valorado por los expertos, que refleja las características del paisaje mediterráneo de interior y cuyo color característico lo diferencia del resto.

Experiencia turística

Pero Montán no solo produce buen aceite. El municipio ha dado el siguiente paso y busca convertir su patrimonio agrícola en una experiencia turística para acercarlo a todos aquellos que no lo conocen.

El Ayuntamiento, junto a la cooperativa, ha impulsado visitas guiadas a la almazara que permiten a los visitantes conocer el proceso completo de elaboración del aceite, desde la llegada de la aceituna hasta la extracción final.

Oliva Temprana de Montán. Turisme CV

Durante estas visitas, los asistentes también pueden participar en catas comentadas donde aprenden a identificar matices, aromas y texturas del aceite.

Una forma de acercar la cultura del AOVE al público y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades económicas en un municipio pequeño que busca diversificar su actividad.

Esta apuesta por el oleoturismo se enmarca en la estrategia de recuperación del pueblo tras el grave incendio forestal que afectó a la zona en 2023. Para el alcalde, Sergio Fornas, iniciativas como esta son "clave para revitalizar el municipio y reforzar su identidad".

La iniciativa también ha recibido el respaldo de la Diputación de Castellón, que ha animado a la cooperativa local a presentar su aceite a la quinta edición del Premio AOVE Provincia de Castellón, un certamen que reconoce los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia.