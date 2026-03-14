Apertura confirmada: llega al centro de Valencia la tienda de la marca de ropa que visten famosos como Piqué o Quevedo

La marca de ropa que llega al centro de Valencia. EE

El centro de Valencia se ha convertido en uno de los focos del streetwear de toda la ciudad. Las marcas buscan los lugares más exclusivos para asentar sus tiendas y zonas como el Mercado Colón acaparan todas las miradas de los amantes de la moda.

A la extensa cartera de marcas como EmeStudios, Carhartt o Nude Project, entre muchas otras, ahora se suma una de las más famosas del panorama nacional, creada por Eric Buyer y Mario Núñez en el año 2021.

Se trata de Fake Gods, una marca de ropa urbana que ha ganado una gran popularidad en los últimos años desde su fundación y que no ha recibido financiación externa, ha crecido a partir de reinvertir los beneficios.

Ahora, tras la apertura de tiendas en otros puntos de España, aterriza en Valencia; una apertura que evidencia la voluntad de crecimiento de la compañía en cuanto a su apuesta por la tienda física.

Este mismo sábado 14 de marzo llegan a Valencia, en la calle Conde de Salvatierra número 29, en el entorno del Mercado Colón, compartiendo calle con otras marcas de streetwear como Cold Culture, Scuffers o Yuxus.

Tal y como han anunciado en sus redes sociales, la tienda física abrirá sus puertas en un horario de 11:00 horas de la mañana hasta las 21:00 horas.

Además, para todas aquellas compras superiores a 120 euros, como oferta de apertura, todos aquellos compradores que rebasen esa cantidad

Su ubicación en pleno centro junto con el impacto de la marca a nivel nacional, especialmente por los jóvenes que la lideran, augura que la nueva apertura supondrá un nuevo punto de referencia para los valencianos en sus compras.

Junto con la fama de sus fundadores, la marca ya goza de reconocimiento entre los jóvenes y amantes de la moda por la promoción de algunos famosos, ya que personalidades como Gerard Piqué o Quevedo han decidido usar algunas de sus prendas.

Estilo y tiendas

La marca de ropa Fake Gods se caracteriza por vender prendas de estilo urbano o streetwear. Sus colecciones incluyen sudaderas oversize, camisetas con estampados llamativos, pantalones deportivos y chaquetas modernas.

Estas prendas están inspiradas en la cultura juvenil, el grafiti y la moda callejera. El objetivo de la marca es reflejar una estética rebelde y creativa que permita a los jóvenes expresar su personalidad a través de la ropa.

Sus diseños suelen incluir logotipos visibles, colores fuertes y gráficos originales. Además, muchas de sus prendas se lanzan en colecciones limitadas que generan gran interés entre sus seguidores.

En cuanto a sus tiendas físicas, la marca cuenta con una flagship store en Fake Gods Flagship Store Madrid, situada en una de las zonas comerciales más conocidas de la ciudad. Esta tienda fue una de las primeras abiertas por la marca y ofrece toda su colección al público.

Además, la marca también dispone de presencia física en Fake Gods Barcelona Store, donde los clientes pueden comprar y realizar cambios de productos adquiridos.