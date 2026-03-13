Christian no da crédito con la subida de precio de la gasolina: "He puesto 50 euros y no se me ha llenado el depósito"

Christian no da crédito con la subida de precio de la gasolina.

El joven valenciano Christian Ramos no da crédito ante la subida del precio de la gasolina, y así lo ha demostrado a través de sus redes sociales.

En un vídeo compartido en su cuenta de Instagram y TikTok, el creador de contenido explica la situación que se encuentra al llegar a poner gasolina: los conflictos bélicos y las tensiones entre países han hecho que el precio se dispare.

Así, Christian explica cómo ha puesto "50 euros" de gasolina y el depósito "no se ha llenado del todo".

El vídeo del joven valenciano está grabado en la misma gasolinera. Su incredulidad en el momento ante la situación fue tal que decidió sacar el teléfono móvil y documentarlo.

"Acabo de ir a la gasolinera a poner gasolina al coche porque literalmente lo tenía en reserva", contextualiza Christian.

Había apurado al máximo antes de repostar, y cuando fue a hacerlo vio el escenario tan diferente que le esperaba: "Ayer estaba a 1,26 y hoy está a 1,54".

Recalca que se refiere al combustible diésel, el que necesita comprar para su coche. De hecho, es el que más ha variado su precio debido a la situación actual.

La sorpresa para Christian llega cuando no consigue su objetivo: "He metido 50 euros y no se me ha llenado el depósito del todo", asegura con incredulidad.

Ante este escenario, el joven parece tenerlo claro. "Si esto es lo que ha cambiado la gasolina de ayer a hoy, no pienso tocar el coche".

Muestra así su miedo a la incertidumbre, a no poder prevenir el precio al que estará la gasolina unos días después y a cómo eso puede afectar a su bolsillo. "De aquí a una semana lo acabarán subiendo a 2 euros el litro", resalta.

Desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) denuncian que las subidas aplicadas en los surtidores no se corresponden con el coste real del combustible adquirido antes del inicio de la guerra.

El presidente de AVACU, Fernando Móner, explica que el aumento repentino de los precios en las gasolineras resulta difícil de justificar cuando el combustible que se está vendiendo fue comprado semanas atrás, antes de que estallara el conflicto.

Los datos que maneja la asociación apuntan a incrementos muy rápidos en los surtidores. En apenas una semana, señala Móner, se han registrado subidas que alcanzan los 30 céntimos por litro.

Una cifra que el presidente de AVACU califica de"auténtica barbaridad" y que considera especialmente preocupante por la velocidad con la que se está produciendo.