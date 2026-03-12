Abre en Valencia el restaurante de María Pombo: especializado en tortillas hechas con "huevos gallegos y aceite de oliva"

El restaurante especializado en tortillas que regenta -en parte- María Pombo ya ha abierto sus puertas en Valencia.

La Martinuca ya ha conquistado varias ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Sevilla. Ahora también la capital del Turia, además, con un local en pleno centro de la ciudad.

Pero no únicamente importa el restaurante físico, sino todo el negocio de servicio a domicilio con el que cuenta la marca.

El local levantó la persiana por primera vez el pasado lunes 9 de marzo. Tras una remodelación del espacio, las tortillas de especialidad ya se sirven en Valencia.

Anteriormente en ese lugar se servían, sobre todo, cervezas. La mítica Cervecería Cánovas ocupó durante muchos años este local esquinero en plena Gran Vía.

"En el lugar donde estuvo la mítica Cervecería Cánovas, volverán las mesas largas, barras y sobremesas, almuerzos que se alargan sin prisa y vermuts que se sienten como en casa", anunció el propio restaurante a través de redes sociales.

Así, apuntaron que a partir del 9 de marzo estarían "disponibles en delivery" para llevar "la tortilla fina, dorada, yemosa y reconfortante a la mesa".

Además, desde el restaurante aseguran que "muy pronto" abrirá "el lugar al que siempre apetece volver, con la cocina abierta a cualquier hora porque el hambre no entiende de horarios".

Pero el local no abre las 24 horas del día. Eso sí, todos los días. Abren de lunes a domingo de 8.30 a 00.00 horas.

Sobre el producto, en La Martinuca se sirven sobre todo tortillas, aunque también bocadillos y platos caseros.

Tortillas que son, según explican, "finas, sabrosas, yemosas y reconfortantes". "Es como comer en casa de la abuela", añaden.

Asimismo, apuntan que estas tortillas están elaboradas "con huevos gallegos pasteurizados y aceite de oliva virgen extra".

En cuanto a la variedad, en La Martinuca no se mojan. Debates como el de tortilla con o sin cebolla no tienen cabida, y ofrecen ambas opciones.

Tortillas sin cebolla, con cebolla, con calabacín, de chistorra, con queso y cebolla confitada y con butifarra de perol forman parte de la carta del restaurante.

Para los fans de la tortilla con pan, en La Martinuca también ofrecen bocadillos. Las tortillas son de la misma variedad, pero en formato bocata.

"Son la excusa perfecta para no compartir, para cuando buscas el equilibrio perfecto ni contigo ni sin ti, para esos días en los que necesitas un abrazo y no lo sabes", explican en la página web.

También ofrecen otros platos, entrantes a compartir que pueden servir para acompañar a una buena tortilla. Por ejemplo, en la carta figuran las clásicas bravas, ensaladilla rusa, croquetas de chorizo y callos a la madrileña.