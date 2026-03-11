Hiba y Nazir, la pareja sirio-española que abre un nuevo restaurante sin gluten: "Comer bien no es un privilegio"

El barrio Nou Campanar de Valencia está de celebración. La apertura de un nuevo restaurante sin gluten, Somni, pretende revolucionar la cocina de autor para cualquier condición alimenticia.

Hiba Malek y Nazir Hanna es la pareja sirio-española al frente de este nuevo proyecto, ubicado en la calle Rafael Alberti. Ambos representan la evolución natural de la cocina sin gluten hacia un concepto más gastronómico, elegante y maduro.

Su nuevo establecimiento promete ser una de las novedades gastronómicas más destacadas del año en la ciudad. "Somni nace de una idea muy sencilla, pero muy importante para nosotros: creemos que comer bien no debería ser un privilegio, sino una posibilidad para todos", explica Hiba.

Se trata, además, del segundo concepto de los restauradores después de Miracle, en la zona del Cedro, reconocido como el mejor restaurante sin gluten de España por el prestigioso Ranking Celicidad.

Pero en Somni dejan ver mucho más sus raíces, que se entremezclan con todo el recetario del Mediterráneo y Oriente Medio hasta conseguir platos más elaborados y aptos para cualquier tipo de comensal.

"En la vida, algunos sueñan con escalar montañas, otros con la riqueza; los hay que tan solo sueñan con poder disfrutar de unas cervezas improvisadas o una comida de calidad con un grupo de amigos. Somni viene para que puedan ser libres", señala ella.

El restaurante está concebido como un espacio inclusivo, pensado para todos los públicos -incluidas las personas celíacas-, "donde comer bien no dependa de restricciones".

"Venimos a dar respuesta a los comensales con intolerancia al gluten, pero también somos una opción atractiva para quienes buscan una cocina sabrosa, diferente y de calidad. Solo que además, con garantía de seguridad", añade.

En lugar de hablar de limitaciones, ofrecen la oportunidad de explorar nuevos sabores, técnicas y texturas.

Raíces sirias

Respecto al interiorismo de Somni, es uno de los elementos clave del proyecto y forma parte esencial de la experiencia que propone el restaurante.

Diseñado por Pablo Sánchez, del estudio Leca and Leco, el espacio ha sido concebido para transmitir la calidez y la hospitalidad que definen a sus propietarios, Hiba y Nazir.

El diseño incorpora claras reminiscencias a Oriente Medio y conecta con las raíces sirias de la pareja a través de distintos elementos: techos inspirados en la arquitectura tradicional, hornacinas integradas en las paredes o el perfume de jazmín que envuelve el local y que forma parte de su identidad sensorial.

El espacio también pone en valor el trabajo artesanal, con piezas cerámicas creadas por Sara Antolín -responsable de dar forma a la marca y al universo visual de Somni-, junto a las joyas de inspiración siria de Nadine Kharouf, que también construyen el universo estético del local.

Entre los detalles más singulares de Somni destacan un baño infantil, que refuerza esa voluntad inclusiva de toda la propuesta: que cada persona pueda sentirse "cómoda, segura y bienvenida".

Somni abre de miércoles a domingo de 13:30 a 17:30 y de 20:00 a 00:00, en servicio de comidas y cena, para ser el punto de encuentro tanto para comidas de negocios, encuentros familiares o cenas especiales.

Cocina siria sin gluten

El proyecto reafirma el compromiso de Hiba y Nazir por ofrecer en Valencia un espacio seguro, accesible y libre de preocupaciones.

"Hay personas que tienen que pensar demasiado antes de sentarse a la mesa, y nosotros queríamos cambiar esa realidad", afirma Malek.

En este sentido, destacan la importancia de "dar un paso más" después de la experiencia en Miracle. Somni es ese paso: un restaurante donde la cocina sin gluten no es sólo una necesidad para algunas personas, sino una elección gastronómica para disfrutar.

La propuesta de Somni se fundamenta en la cocina mediterránea contemporánea, enriquecida con delicados matices de Oriente Medio, lo que permite seguir la estela de su antecesor, Miracle.

El resultado es una carta equilibrada, aromática y llena de personalidad, donde conviven tradición y creatividad.

Con el asesoramiento culinario de Carito Lourenço y Germán Carrizo, chefs de Tándem Gastronómico, con una Estrella Michelin en Fierro, el proyecto incorpora rigor técnico y cocina de autor. Además, cuenta con una selección de coctelería recomendada por el profesional Iván Talens.

La premisa fundamental es elaborar recetas sin gluten de cocina siria, pero sin perder la perspectiva del producto local y las peculiaridades de la despensa mediterránea, compuesta por verduras de temporada, pescados frescos, carnes o arroces valencianos.

Transformados los ingredientes en platos, están disponibles el mutabal de berenjena ahumado con pan pita; hummus verde con verduras asadas y pan pita; latkes de patata y boniato con salsa brava; arroz en llanda de secreto ibérico y boletus; fideuá de fideo fino, langostino y mejillones.

También calamar de playa con hinojo y aceite de hierbas; pastel de cordero lechal asado a baja temperatura; y blanco de azahar: horchata y chufa.

Un punto de inflexión

"Nos emociona mucho participar en un proyecto tan ambicioso, con mucho corazón y compromiso por inculcar una alimentación saludable y el respeto hacia una gastronomía que va a marcar un punto de inflexión en Valencia", explica Carito Lourenço.

Según detalla, la propuesta gastronómica se basará "en poner en valor el producto, con guiños a la cocina siria, sabores entremezclados y apto para celíacos. Chufa, arroces, calabaza en temporada… una carta con mucha presencia del producto de mercado".

Todo ello representa una identidad muy marcada: "Somni pretende revolucionar Valencia y el barrio. Es un sueño, el sueño de Hiba y Nazir, que han sabido transmitirlo al resto. Nuestro verdadero desafío es que el comensal lo viva de la misma manera".

Entre las creaciones cocteleras de Iván Talens destacan combinaciones como el Cafetí (brandy español macerado con especias, café espresso, licor de café y sirope de canela) o el Cucumber Smash (vodka, zumo de lima, bitter de cardamomo y sirope de pepino).

Aunque el servicio de coctelería está operativo para complementar los servicios de comida y cena, también dan la opción de tomar un cóctel en la barra sin necesidad de comer.

Por su parte, la asesora de sala, Carmen González, se ha encargado de planificar los servicios, los horarios y los distintos procesos diarios tan vitales y útiles para el personal del restaurante.

Incompatibilidades

Somni celebró el pasado jueves 5 de marzo su gran apertura con un evento que reunió a más de 140 invitados.

La velada, concebida como una experiencia inmersiva, giró en torno a la idea que da sentido al proyecto: que en la vida real existen incompatibilidades que parecen irreconciliables, pero que en los sueños -y ahora también en Somni- encuentran un espacio donde convivir en armonía.

A lo largo de la noche, esa premisa se transformó en juego y conversación a través de distintas activaciones repartidas por el espacio, como los tests de incompatibilidad o una suerte de 'confesionario', donde los asistentes podían confesar ante la cámara aquello con lo que, en teoría, no encajan.

La experiencia se completó con un recuerdo muy especial para los invitados: un pequeño frasco con el aroma de jazmín Somni, uno de los elementos más característicos del local.

Somni nace como "la casa para todas las personas": un restaurante que necesitaba el barrio y la ciudad. Aunque, por lo menos, el sueño de Hiba y Nazir ya se ha hecho realidad.