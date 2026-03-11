Grupo La Sucursal da el salto a Madrid: la familia Andrés dará de comer en uno de los hoteles más grandes de España

Paz Aparisi y Adrián Colinas, al frente de HBNB Kitchen by La Sucursal, darán de comer en uno de los hoteles más grandes de España. EE

"Fue un verdadero flechazo". Así definen Paz Aparisi y Adrián Colinas la buena sintonía con los responsables de Hotel101 Madrid, quienes visitaron Veles e Vents hace apenas unos meses y apostaron por que Grupo La Sucursal asumiera la oferta gastronómica del recién inaugurado establecimiento.

HBNB Kitchen by La Sucursal es el nombre del proyecto gastronómico que catapulta a la empresa familiar valenciana hasta Madrid.

En el momento más dulce de la explotación del emblemático Veles e Vents, en la Marina de Valencia, la familia Andrés suma un reto más: llevar el servicio de cocina del nuevo Hotel101 Madrid, el más grande que ha abierto en España en los últimos años.

La cocina mediterránea con un punto creativo será la protagonista de HBNB Kitchen by La Sucursal, con especial atención a los arroces, pescados y los productos de la huerta.

Así, el servicio de cocina en este gigantesco hotel incluye las soluciones gastronómicas para sus huéspedes o el catering para su centro de negocios y los eventos que se desarrollarán en este tres estrellas.

Tercera generación

Loles Salvador, la matriarca de la familia, sigue presente en la historia de La Sucursal en su salto a Madrid. Ella fue el origen de la relación entre Adrián Colinas de Andrés y Paz Aparisi, la pareja de la tercera generación que dirige este proyecto.

Con más de 15 años de experiencia en el sector, Paz conoció a Loles cuando todavía se estaba formando. Para la joven, Salvador era una referente profesional. Después, y gracias a ella, conocería a su nieto. A día de hoy, ambos conducen este proyecto para Hotel101.

"Estamos muy ilusionados con la apertura de HBNB Kitchen. Cuesta creer que en menos de un año estemos abriendo las puertas, pero su fuerza de trabajo y nuestra capacidad para crear un equipo desde Grupo La Sucursal lo ha hecho posible", afirma Adrián Colinas, Business Developer del establecimiento gastronómico.

"Hasta después de la primera edición del Gran Premio de Fórmula 1 (del 13 al 16 de septiembre), nuestro foco está en consolidar al equipo, el servicio y satisfacer la escalabilidad de un hotel con tanta capacidad de alojamiento, añade Paz Aparisi, Operations Manager.

"Una vez asentados, nuestra idea es ampliar servicios de catering y restauración tanto a ferias en IFEMA como para empresas del entorno", señala.

El equipo de HBNB Kitchen está compuesto por 25 profesionales fijos y otros tantos disponibles según los picos de actividad del hotel.

La mayoría son perfiles senior y con experiencia en cocinas mediterráneas. "Además de solvencia en arroces y elaboraciones con pescados, hemos agregado talento especialista en carnes para completar una oferta gastronómica que desde Hotel101 quieren que distinga al establecimiento en Valdebebas", comenta Aparisi.

En este sentido, el director gastronómico de Grupo La Sucursal, Javier de Andrés (padre de Adrián), destaca el valor que pueden agregar a uno de los hoteles más grandes que ha abierto en España.

"No han querido que un hotel con un gran volumen de actividad tenga una solución gastronómica para salir del paso, sino que han elegido a nuestra familia para que HBNB Kitchen sea el elemento diferencial y de calidad para su oferta", indica.

Por esa misma razón, la firma valenciana se compromete a llevar la cocina en sus próximas aperturas en Portugal y España. "Creemos que es un acierto que encuentren a un socio local de alta calidad en cada país de Europa donde proyectan abrir", valora de Andrés.

"Para nosotros es un orgullo estar junto a Hotel101 desde ahora y que la cocina creativa y mediterránea de La Sucursal sea su emblema en nuestro país", concluye Colinas.

Inauguración

Con 680 habitaciones en un enclave estratégico de la capital española, el edificio se sitúa a los pies de la Curva Valdebebas del Gran Premio de España de Fórmula 1 MADRING (es hotel oficial del campeonato para los próximos 10 años), a unos pocos minutos a pie del recinto ferial IFEMA o la Ciudad Deportiva del Real Madrid y a escasos kilómetros de la Estación de trenes Madrid Chamartín-Clara Campoamor o el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas-.

El alojamiento, que abre sus puertas en los próximos días, fue el escenario de una fiesta de inauguración a la que asistieron los responsables de Hotel101 Global Holdings Corporation, la empresa con sede en Singapur y de origen filipino, además del embajador filipino en España, Philippe J. Lhuillier; el Viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Fernando Martín Izquierdo; la Directora General de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, Laura Martínez Cerro; y unos 400 invitados.

Los asistentes pudieron conocer tanto la oferta culinaria como las "HappyRooms", el modelo de habitaciones idénticas que componen los hoteles de la misma firma repartidos por el mundo.

Este diseño de estancias permite al grupo operar con precios muy competitivos: ofrece un dormitorio doble, con televisión, nevera, microondas, sofá, escritorio, baño completo con servicios y que se anexa a otra habitación para duplicar posibilidades.

También dispone de dos piscinas exteriores adaptadas, terrazas, un gimnasio con máquinas de última generación o las salas polivalentes y de negocios.

Con dos establecimientos ya abiertos y operando en Filipinas, la de Madrid es la primera apertura en Europa. De hecho, sus responsables confirmaron la inauguración en el mes de diciembre del cuarto hotel en Niseko (Japón).

La compañía prevé expandirse a 25 países prioritarios en los próximos años, con el objetivo a largo plazo de alcanzar un millón de habitaciones en 100 países para 2050 mediante joint ventures y acuerdos de licencia con desarrolladores locales.

Su modelo de negocio combina dos fuentes de ingresos: el de la venta anticipada de unidades hoteleras estandarizadas ("HappyRooms") durante la fase de desarrollo y los ingresos recurrentes derivados de la operación de los hoteles.

Un 2026 expansivo

La apertura de HBNB Kitchen by La Sucursal supone el hito más destacado del grupo hostelero en este primer semestre.

Este gran esfuerzo organizativo y de planificación tiene como objetivo tejer redes para establecerse de manera permanente en Madrid, con el objetivo de convertirse en un catering gastronómico basado en dieta mediterránea y cocinas de mercado en la capital.

No obstante, la empresa familiar cuenta con importantes novedades en este 2026. Superada la década de gestión en Veles e Vents, Jorge de Andrés se prepara para proponer un cambio en la oferta de alta gastronomía con LAB Sucursal.

Junto a Fran Espí, los dos chefs han modificado la cocina de La Sucursal para ofrecer una experiencia a un número de comensales limitado donde la innovación será el ingrediente principal. Esta oferta alternativa dará comienzo en primavera.

Además, la oferta de ocio de Grupo La Sucursal sigue creciendo a la hora de completar las posibilidades del emblemático edificio diseñado por David Chipperfield.

En primer lugar, con un tardeo en la Sala Varadero (hall de Veles e Vents) todos los sábados a partir de fallas y hasta el mes de junio; así como conciertos en directo, grupos tributo, de versiones y dj’s al estilo de cada fecha programada.

Con la Terraza Malabar en marcha a partir del mes de abril y en coordinación con la discoteca Ático de Veles (en la tercera planta del edificio), el grupo presentará próximamente un festival musical que ya tiene nombre y fecha: Eclipse Total Valencia Festival.

Tendrá lugar el próximo 12 de agosto en las terrazas de Veles e Vents para disfrutar con una oferta musical especial y unas vistas inmejorables del evento astronómico de las últimas décadas.