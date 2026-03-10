El pequeño pueblo donde se ubica la 'Alhambra valenciana': un palacio del siglo XII decorado al puro estilo árabe

Existe un pequeño pueblo en el interior de la provincia de Valencia donde se encuentra un peculiar palacio. Tanto es así que recuerda a la Alhambra de Granada. Esta, en cambio, es valenciana.

Se trata de un palacio del siglo XII decorado al más puro estilo árabe, lo que hace que recuerde al gran monumento granadino.

Este edificio tan singular se encuentra en Anna, y es el Palacio de los Condes de Cervellón, aunque popularmente se le conoce como la Alhambra valenciana.

A unos 70 kilómetros de la ciudad de Valencia y una hora de distancia se encuentra este municipio con una gran riqueza cultural e histórica.

El símil surgió en el siglo XIX, cuando algunas de las salas del palacio fueron decoradas al estilo neonazarí o neoárabe. Es decir, imitando la estética andalusí.

Algo que incluye, por ejemplo, paredes con arabescos y yeserías. También arcos de herradura, los clásicos azulejos geométricos y techos decorados con motivos orientales.

De hecho, la sala más famosa del palacio es la llamada Sala Árabe. Esta estancia está muy ornamentada, tanto, que recuerda a los palacios andalusíes.

Pero su gran valor patrimonial e histórico no es únicamente por esto. El edificio tiene varias etapas de historia, algo que lo hace único.

La primera etapa es su origen musulmán, que data de los siglos XII y XIII. En aquel momento se dice que fue una fortaleza islámica antes de la conquista cristiana.

Después llegó la época feudal. Tras conquistarlo los cristianos, el edificio pasó a manos de los nobles. Entre ellos se encuentra la familia Cervellón, de quien conserva el nombre. Ellos fueron, además, quienes lo transformaron en palacio.

La tercera etapa se refiere a las reformas que sufrió el palacio en el siglo XIX. Es en ese momento cuando se crea la decoración neoárabe.

Más recientemente se restauró el palacio. Estuvo abandonado durante años, y tras adecuarlo, ahora se puede visitar como espacio cultural y museo.

Durante siglos, el municipio de Anna tuvo una gran presencia morisca. Tras su expulsión en 1609, el pueblo quedó tan vacío que tuvo que ser repoblado.

Pero gracias a esa gran presencia islámica, la arquitectura y el estilo árabe del palacio es como es. Única y espectacular.

Además del Palacio de los Condes de Cervellón, Anna cuenta con más lugares curiosos. Uno de ellos es el lago de Anna, una laguna natural llena de vegetación y perfecta para pasear.

También el Gorgo de la Escalera, un barranco con cascadas y pozas al que se baja por más de 100 escalones. Y, en general, el Parque Natural de la Albufera de Anna.