Arrancan las Fiestas de la Magdalena 2026 en Castellón: conciertos, mercados y pirotecnia durante 7 días

Mientras en Valencia las Fallas se aproximan a su punto más álgido de celebraciones, Castellón también se prepara para una de sus fiestas principales del año que dará comienzo esta misma semana.

Las Fiestas de la Magdalena de 2026 se celebran del 7 al 15 de marzo en Castellón de la Plana, nueve días en los que la ciudad conmemora su origen y el traslado de la población desde el cerro de la Magdalena hasta el emplazamiento actual que tuvo lugar en el año 1251.

Durante estas jornadas, la ciudad se llena de actividades festivas, culturales y tradicionales que atraen tanto a vecinos como a visitantes, siendo una de las celebraciones más populares de la provincia.

En esta edición se han programado más de 200 actos diferentes repartidos por toda la ciudad, lo que convierte a estas fiestas en uno de los eventos más importantes del calendario local.

El inicio oficial de las fiestas tiene lugar el sábado 7 de marzo con el anuncio de las celebraciones y la recepción de delegaciones invitadas en la plaza Mayor. A

Uno de los actos más destacados es el tradicional Pregón, que anuncia oficialmente la Magdalena y recuerda las raíces históricas de la ciudad. Tendrá lugar durante la tarde del primer día de fiestas.

Entre los eventos más importantes destaca la Romería de les Canyes, que se celebra el segundo día de fiestas. En esta romería, miles de personas recorren el camino hasta la ermita de la Magdalena para recordar el traslado de los antiguos habitantes de la ciudad.

También son muy populares el desfile y la encesa de las gaiatas, monumentos luminosos que representan el símbolo principal de las fiestas y que iluminan la ciudad durante la noche.

Además, durante toda la semana se celebran mascletás, conciertos, espectáculos culturales y actividades gastronómicas, además de mercados tradicionales y artesanales en el espacio festivo.

El final de las fiestas llega el 15 de marzo con el desfile de clausura y la tradicional Magdalena Vítol, un acto muy emotivo en el que los asistentes se despiden de la celebración hasta el año siguiente.

El cierre también incluye una gran traca final y espectáculos de fuegos artificiales que ponen el broche de oro a nueve días de fiesta.

Conciertos

La programación musical comienza el sábado 7 de marzo con la Noche Remember, dedicada a la música electrónica y con actuaciones de varios DJ y artistas del género.

El miércoles 11 actuará La Húngara, referente del flamenco-pop con más de dos décadas de carrera, mientras que el jueves 12 será el turno de Mägo de Oz, icónica banda de folk metal.

El viernes 13 llega el plato fuerte de las fiestas con Valiente Bosque y Juan Magán, que aportarán indie-pop y electrolatino. Finalmente, el sábado 14 cerrarán los conciertos Carlos Álvarez y Depol, cantautor que alcanzó popularidad tras su salto a televisión.