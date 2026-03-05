Regresa a Valencia el mercado de segunda mano con todo a 1 euro: estará abierto solo durante 5 horas en plenas Fallas

Comprar bueno, bonito y barato es el objetivo de cualquiera. La subida de precios es generalizada en todos los ámbitos de la vida cotidiana; y la moda es uno de esos espacios en los que el coste es mucho más elevado que antaño.

Para aquellos que busquen prendas a buen precio, este domingo 8 de marzo de 2026 vuelve a Valencia uno de los mercados de segunda mano más conocidos de toda la ciudad, un espacio con todos los productos a un euro.

En el Mercado de la Valvanera, situado en la plaza de Santiago Suárez, se prepara este punto de encuentro para amantes del reciclaje y los más forofos de la ropa 'vintage'.

Esta edición se celebrará coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, convirtiéndose en un plan perfecto para disfrutar de un domingo diferente en el que aprovechar para comprar en uno de los barrios más tradicionales de Valencia.

Además, tendrá lugar en plena época de Fallas. Durante cinco horas, entre las 10:00 y las 15:00 horas, todos los que lo deseen podrán acudir al espacio para rebuscar entre todas las prendas y encontrar auténticas gangas.

La característica principal del evento es clara y atractiva: todos los productos puestos a la venta tendrán un precio único de un euro por artículo, sin excepciones, lo que facilita la compra.

Organizado por la asociación cultural Il Quartiere, el Flea Market, el mercado se celebra en el Mercado de la Valvanera, inaugurado en abril de 1961, que está situado entre los barrios de La Creu Coberta y L’Hort de Senabre.

Entre los objetos que se podrán encontrar habrá ropa para todas las edades, complementos, calzado, libros, juguetes, artículos de decoración, pequeños electrodomésticos y piezas curiosas que buscan una segunda vida en nuevos hogares.

El mercado funciona bajo el modelo de venta entre particulares, fomentando así la reutilización de productos y la economía circular, una filosofía que promueve el consumo responsable y reduce el desperdicio .

La entrada al recinto suele tener un coste simbólico de un euro por persona, aunque en anteriores ediciones se ha permitido el acceso gratuito a menores de doce años.