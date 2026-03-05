Paco y Juana, chocolateros: "Nuestro dulce más viral cumple 10 años. Probarlo es una auténtica 'mascletà' de sabor"

Con la cuenta atrás activada para la semana grande de las Fallas, Utopick Chocolates sitúa de nuevo en el centro de la celebración uno de sus productos más emblemáticos: las 'bombetas' PEIM!, pequeños bocados de chocolate que encierran "una auténtica mascletà de sabor".

La idea de sus maestros chocolateros, Paco Llopis y Juana Rojas, surge hace ya diez años, cuando Paco, hijo de pasteleros valencianos, se acordó de que hacía bombones con sus amigos de joven.

¿Y por qué no sacar a la venta un dulce que triunfase en Valencia y, además, prendiera la mecha fallera? Así surgieron estos originales bombones que arrasan cada año y que, en su lanzamiento, se hicieron virales en redes sociales.

En su interior hay un corazón líquido que rinde homenaje a varios licores valencianos como la cazalla o el cremaet, y convierten cada pieza en una experiencia tan divertida como inesperada.

Junto a las versiones clásicas ya mencionadas, y las 'bombetas' de petazetas -sin alcohol y pensadas para los más pequeños-, convive la caja mix con quince unidades y tres sabores locales incorporados hace menos tiempo: mistela, licor de arroz y agua de València.

Cada pieza reproduce la silueta de una 'bombeta' tradicional y se remata con un cordón de regaliz que simula su mecha, lo que refuerza ese juego entre apariencia y sorpresa que define al producto.

Las bombetas PEIM!, de Utopick. EE

Su elaboración es completamente artesanal y aunque son el best seller de las Fallas desde hace diez años, están disponibles en tienda durante todo el año y las envían a casa en un par de días.

De hecho, cerraron el año 2025 con 150.000 'bombetas' PEIM! vendidas, lo que confirma que se trata de un producto plenamente consolidado en el local.

Con los años, se han consolidado como símbolo del mundo fallero y de la tradición, siendo una opción recomendable para regalar en cualquier fecha del año, más allá de las fiestas josefinas.

"Las Fallas son nuestro emblema y nos acompañan durante todo el año, por eso estas 'bombetas' están disponibles siempre, para que te lleves el recuerdo más dulce de la ciudad", indican Paco y Juana, propietarios de Utopick.

Más 'fallerío'

Pero Utopick es mucho más que 'bombetas' PEIM! y, este año, lanzan una novedad temática: el Bunyol d’Or, en homenaje al producto típico de estas fechas, que se elabora con una ganache de calabaza con especias.

Completan su propuesta festiva más dulce con piruletas, tabletas con mensajes y hasta masclets de chocolate.

Con más detalle, las piruletas tienen forma de falleritas o paella de chocolate con leche; el pionero masclet es de praliné con petazetas, recubierto de un envoltorio que imita al de los famosos petardos.

Bunyol d'or, de Utopick. EE

Elaboran, además, figuras de chocolate y arroz inflado, como la llama o la peineta. Y de esta última, su versión con choco y galleta. Por último, las tabletas con mensajes como Quina fallera més guapa o El millor presi del món para sorprender en mitad de la fiesta.

Además, tienen varios packs como la Cesta Terreta o la Sweet Box Fallas, que incluyen varios productos con sello valenciano de la marca: para regalar a la Fallera Mayor de la falla o para llevarse un recuerdo tras visitar la ciudad.

Toda la colección puede encontrarse en su tienda física en el barrio de Ruzafa de Valencia y también en su tienda online.

Utopick Chocolates

Utopick Chocolates abrió sus puertas en diciembre de 2013, detrás del Mercado de Ruzafa; y su nombre viene de querer convertir "una utopía en realidad".

Su propósito era abrir una tienda de chocolates en la que ellos mismos fueran capaces de elaborar el suyo propio. Todo empezó como "una locura", cuentan los propietarios.

Y así, desde su obrador en Valencia, Paco Llopis y Juana Rojas transforman cacao de origen en chocolate auténtico y creativo que hacen llegar a otros países y a cualquier rincón de España.

El primero es el maestro chocolatero, mientras que Juana se encarga de la parte más creativa del negocio. Juntos forman la 'dupla' perfecta: combinan tradición y vanguardia y crean tabletas que son pura expresión de diseño, cultura mediterránea y calidad artesanal.

Cada grano es trabajado con mimo y respeto, y, para ello, siguen dos máximas: comercio justo y sostenibilidad.