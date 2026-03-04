El dicho valenciano que no entienden en España y que explica lo que está pasando con el tiempo mejor que la Aemet

Día nublado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia. EE

La lluvia en Valencia no es algo habitual, aunque parezca que cada vez esté presente en más días del año. Pero para esas jornadas en las que el sol brilla por su ausencia, los valencianos tienen un dicho muy particular.

Plou poc, però per a lo poc que plou, plou prou. En castellano: llueve poco, pero para lo poco que llueve, llueve bastante.

Puede parecer un trabalenguas. A algunos incluso les cuesta decir la frase entera rápido y sin trabarse. Se trata de un dicho valenciano que, en días lluviosos, es muy recurrente.

Esta frase da a entender que, para los valencianos, la lluvia no es precisamente agradable. Y que por poco que llueva, a los vecinos les parece que es mucho.

Eso sí, en términos generales. Porque saben que la lluvia es necesaria, y más todavía si se tiene en cuenta la gran cantidad de huerta y terreno de cultivo que ocupa el territorio. Y el poco agua que, en ocasiones, no da abasto.

De esta forma, el dicho popular valenciano se suele emplear en días de lluvia, ya sea mucha o poca. Porque siempre "llueve suficiente".

En días como los de esta semana, muy nublados y, a ratos, lluviosos, decirlo es muy recurrente. Y más todavía al estar en plenas Fallas, justamente los días en los que los falleros viven en las calles y quieren disfrutar del buen tiempo.

Pero las condiciones meteorológicas adversas no lo ponen nada fácil, y la primera semana de las Fallas se ve nublada por posibles precipitaciones, viento y frío.

Según la previsión de la Aemet, la lluvia estará presente en Valencia durante lo que resta de semana. Sobre todo durante el miércoles y el jueves.

La previsión del tiempo apunta a un 90% de probabilidades de lluvia durante la tarde de este miércoles, y del 100% durante el día siguiente. También durante el viernes y el sábado.

Se trata de los primeros días en los que la actividad fallera va creciendo en las calles, por ejemplo, con el traslado de esas ansiadas primeras piezas de fallas a las plazas.

Con ello llegan también las primeras quedadas de falleros para dar una vuelta y ver esas primeras piezas, algo para lo que probablemente este año necesiten paraguas, botas y chubasquero.

Porque en Valencia es necesario que llueva, sí, pero muchos de los planes de los vecinos se pueden ver frustrados. Sobre todo por no estar acostumbrados a la lluvia.

Por eso, por poco que llueva, para los valencianos llueve mucho. Y más todavía teniendo en cuenta la cantidad de actividades que organizan durante estas fechas al aire libre.