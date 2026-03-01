El desconocido restaurante que acaba de abrir en el centro de Valencia y arrasa: "Puedes pedir platos por solo 4 euros"

El desconocido restaurante que acaba de abrir en el centro de Valencia. EE

Cuando parece que nada nuevo puede llegar al centro de Valencia, una nueva tienda, un nuevo espectáculo o un nuevo atractivo turístico atrae todas las miradas. En este caso, el nuevo reclamo es un restaurante.

En poco más de un mes, se ha consolidado como una referencia en el casco antiguo. Ubicado en la calle del Mar, Quieto Careto ha conquistado a la crítica con su propuesta culinaria sorprendente que combina tradición y modernidad con precios competitivos.

Con platos desde cuatro euros, apuesta por el producto de calidad como eje principal. Mariscos, carnes seleccionadas y verduras de temporada protagonizan platos elaborados con técnica cuidada y presentaciones atractivas.

Las tapas constituyen una parte esencial de la experiencia. Desde gildas y encurtidos hasta propuestas más elaboradas, cada bocado invita a compartir y a descubrir combinaciones originales que respetan la esencia de la cocina española.

Su original propuesta ha cautivado incluso a muchos influencers que se han apresurado por dar a conocer el nuevo espacio culinario. "Muy pocos valencianos saben que ha abierto al lado de la Plaza de la Reina", apuntan.

Con un "producto nacional de muchísima calidad", esta moderna tasca destaca especialmente en los pescados, con la ventresca como plato estrella. "Es la mejor que he probado nunca", afirma un conocido influencer culinario valenciano.

Las carnes también ocupan un lugar destacado en la propuesta gastronómica. Cortes seleccionados y recetas reinterpretadas aportan intensidad y matices, ofreciendo alternativas para quienes buscan platos más contundentes sin renunciar a la creatividad.

Los postres caseros ponen el broche final a la experiencia. Tartas y elaboraciones tradicionales reinventadas aportan dulzura sin excesos, cerrando la comida redonda.

Calidad-precio

Sin embargo, más allá del ambiente y la presentación de los platos, una parte de los comentarios de los usuarios pone el foco en la relación calidad-precio. Algunos clientes consideran que los precios resultan elevados en comparación con la cantidad servida en las tapas.

En diversas reseñas se repite la idea de que las raciones son algo ajustadas, especialmente teniendo en cuenta el coste final de la cuenta. "Buenísima pinta pero muy escasas las raciones por ese precio", afirma un usuario.

Otros usuarios matizan que la calidad del producto es buena y que la elaboración está cuidada, aunque reconocen que el precio puede percibirse como alto si se acude con la intención de compartir varias tapas.