Ni Segovia, ni Navarra: el pueblo del siglo X con uno de los castillos medievales mejor conservados de toda España

Asentado sobre dos macizos rocosos, el castillo de Buñol domina el pueblo y toda la comarca. No es el de Segovia; tampoco el de Navarra; pero sí uno de los mejor conservados de toda España.

Su ubicación, cerca de la antigua frontera entre Castilla y Valencia, le permitió tener una posición muy estratégica en la época. Sus orígenes se remontan al siglo XI-XII, aunque fue remodelado en el siglo XIV tras la conquista cristiana.

En 1981 fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional; y todavía hoy permanece lleno de vida: tiene viviendas ancladas entre las torres laterales, habitadas por los vecinos del municipio.

Si se accede desde la parte alta, por la torre central, se encuentra la Plaza de Armas, donde se sitúan la mayoría de las casas enclavadas.

El puente, con unas imponentes vistas panorámicas de la localidad, conduce al recinto inferior, donde se ubican el antiguo Palacio Mercader (dentro de él está el museo Arqueológico y la Oficina de Turismo), la Iglesia del Salvador (Museo etnológico) y el Palacio Gótico.

Este espacio servía de uso residencial de los Señores de Buñol. Las dependencias se articulaban entorno a una plaza triangular que conectaba con el primer recinto por un túnel bajo la torre Mayor.

Vistas de Buñol. Buñol es Turismo

En la parte baja, la Torre Sur conecta con el barrio del Castillo, cuyo entramado de calles estrechas de origen musulmán desembocan en pequeñas plazuelas de paredes encaladas que, a su vez, componen un mosaico de casas que parecen sostener el peñasco del Castillo.

De hecho, este barrio ha servido de inspiración para pintores tan conocidos como Sorolla, que pintó algunas de sus calles.

El castillo de Buñol es visitable cualquier día del año y a cualquier hora, y su entrada es gratuita.

Historia

La presencia humana en Buñol se remonta a hace 50.000 años con yacimientos de las distintas culturas dispersos por todo el término (Prehistória, Bronce, Ibérica y Romana), pero no será hasta época Islámica (s. X- XI) cuando se produzca la fundación del pueblo actual, con la construcción del primer castillo y la población asentada en sus faldas.

Jaime I conquistó el Castillo de Buñol en 1238, entregando el señorío de Buñol a Rodrigo de Lizana. La fortaleza pasó por distintas manos hasta que en 1425, lo adquirió la familia Berenguer Mercader y lo convirtió en condado.

Tras la expulsión de los moriscos en 1609, este territorio queda casi vacío, lo que obligó al conde a repoblar la zona por gentes venidas del propio Reino de Valencia, así como de castellanos, mallorquines y navarros.

Con el tiempo, el castillo perdió su carácter residencial. Los conflictos carlistas, además de un frustrado proyecto para reconvertir algunas estancias en hospital a finales del siglo XIX, hicieron que acabara siendo ocupado por las clases populares, que construyeron sus viviendas dentro del recinto.

Esta ocupación histórica salvó al lugar del abandono total y le dio una nueva función social: servir de residencia para el pueblo.

Castillo de Buñol (Valencia). Buñol es Turismo

De origen musulmán, además de fortín fue cuartel, cárcel, núcleo administrativo y barrio popular. Hoy es un destacado atractivo turístico.

Situado en el centro del pueblo, entre la fosa del río de Buñol y el barranco de Borrunes, lo convierten en una visita cómoda por su fácil acceso. Está dividido por dos fosos artificiales que se salvan con puentes defendidos por torres, que hacen la función de puertas.

En 1957 se creó la Asociación Pro-Castillo de Buñol, para la recuperación y restauración del monumento como vestigio de la importancia histórica y estratégica.