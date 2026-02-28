El pueblo de Valencia donde comer genial y que poca gente conoce: "Sopa de ajo y embutidos artesanos"

La cocina de pueblo siempre ha estado bien vista. Es tradicional, sencilla y, normalmente, abundante. Un ejemplo son las sopas de ajo y los embutidos artesanos de Chelva (Valencia).

Este municipio del interior de la provincia es poco conocido, pero se come muy bien. De ello pueden disfrutar todo el año sus 1.677 habitantes.

Ubicada en la comarca de Los Serranos y a menos de 70 kilómetros de la capital, este pueblo valenciano también tiene numerosos monumentos para descubrir.

Para poder visitar estos y otros elementos históricos de la población hace falta tener el estómago lleno, y coger fuerzas para pasear por las calles del municipio.

Esto se puede conseguir degustando platos típicos como el gazpacho, las gachas y el pucherico espeso. Así lo destacan en la página web de la Diputación de Valencia.

También nombran otros suculentos platos como las sopas tostadas, la sopa de ajo y los embutidos artesanos.

El Ayuntamiento de la localidad destaca algunos de los restaurantes donde se pueden comer estos y otros platos típicos.

Uno de ellos es el Conrado Brasa-Bar. También el bar restaurante El Neutral, El Papeo y El Rincón de los Pacos. Todos ellos con comida tradicional.

En Chelva está situada la Iglesia Arciprestal Nuestra Señora de los Ángeles. Desde 2006 está declarada Bien de Interés Cultural, y está considerada una de las mejores obras del barroco valenciano.

Tardó en construirse cerca de 80 años. De ella destaca su torre de 60 metros de altura, que culmina con un reloj que señala las horas, los días de la semana y el mes, y este es de propiedad municipal.

También destaca la Ermita de Santa Cruz, que conserva intacta su estructura original. En toda la Comunitat Valenciana solo existen dos mezquitas, y esta es una de ellas. Actualmente está restaurada y sirve como centro de cultura.

Otro reclamo turístico de Chelva es el acueducto romano 'Peña Cortada'. Está declarado Bien de Interés Cultural por ser uno de los más relevantes de España. Fue construido en el siglo I d.C. y todavía se conservan tramos a lo largo de 28 kilómetros.

En Chelva también se encuentra la Fuente de la Gitana. De esta peculiar fuente brota el agua por veintidós caños, y está decorada con un gran panel cerámico en el que se representan dos imágenes. Una con un escudo de la Villa de Chelva y la otra un reflejo de una leyenda, muestra una gitana recogiendo agua de una fuente.

Además, este municipio conserva un refugio de la Guerra Civil. Está situado a ocho metros bajo el suelo, y cuenta con dos accesos, uno de ellos en la calle Mª Antonia Clavel y otro en el presbiterio de la iglesia.

En total tiene 49 peldaños, no supera los 1,80 metros de altura y su longitud es de 42 metros. Cuenta con una galería principal y una secundaria, donde se refugiaba la gente. Es allí donde se aprecia un candil de la época y un pequeño banco adosado.