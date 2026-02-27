El arroz de Arturo Valls llega a Madrid: "Nace de la envidia de la colonia de Bustamante o el gazpacho de Belén Esteban"

La marca de arroces valencianos de Arturo Valls llega a Café Comercial, en Madrid, para ofrecer un arroz al horno de calidad excepcional con Denominación de Origen Arroz de la Albufera.

Este plato, creado especialmente para el emblemático local madrileño, estará disponible por tiempo limitado y brindará a los clientes una experiencia gastronómica exclusiva que une tradición y modernidad.

Socarrón nace, según reconoce el presentador y humorista, "de la pura envidia de ver a Bustamante con su colonia o a Belén Esteban con su gazpacho", bromea.

Pero más allá del humor, el proyecto surge de su profunda vinculación con la cultura del arroz valenciano, de su pasión por cocinar paellas y de esas largas sobremesas compartidas alrededor de una mesa.

"También de esos paseos en bici por los arrozales en la Albufera, en El Palmar. Todo eso se combinó y pensé que tenía sentido que yo tuviera una marca de arroz", afirma.

Su deseo, añade, es que Socarrón forme parte del panorama gastronómico español y que la hostelería apueste por esta variedad versátil y de gran calidad.

Colaboración

El arroz, cuidadosamente elaborado con granos seleccionados de la Albufera, se transforma en un plato al horno que refleja la riqueza de la cocina española. "Aporta textura, sabor intenso y una presentación que invita a disfrutar de cada bocado".

La colaboración busca destacar la excelencia del producto local y la creatividad gastronómica. Y, a partir de ahora, ofrecerá a los visitantes del Café Comercial una oportunidad de saborear un plato único, inspirado por el mismísimo Arturo Valls.

Para esta colaboración se ha optado por el arroz al horno, una receta tradicional valenciana menos conocida y exportada que la paella, pero profundamente arraigada en la cultura popular.

"Es un plato muy ligado a la tradición, casi una receta de aprovechamiento del cocido del día anterior, que se hacía con ese caldo y esas carnes, y que antiguamente se cocinaba en el horno del pueblo", explica Valls.

"A los valencianos incluso nos puede gustar más que la paella, y está bien ponerlo en valor y que se conozca fuera de nuestra tierra", añade.

El arroz al horno está compuesto por garbanzos, morcilla oreada, costillas y panceta, entre otros ingredientes.

Arturo Valls y Carlos Moreno, el chef de Café Comercial. EE

El objetivo, confiesa, ha sido mantener el "carácter purista" del plato, integrándolo en una carta que ya recorre distintos territorios de la gastronomía española.

Moreno destaca además las cualidades técnicas del producto: "La principal virtud del arroz Socarrón, de variedad Albufera, es ideal para arroces secos. No necesita una hidratación excesiva, requiere menos caldo, absorbe muchísimo sabor y aguanta muy bien la cocción".

Explica que esa porosidad y capacidad de absorción resultan "clave" en una receta como el arroz al horno, que requiere más tiempo de cocción que otros arroces tradicionales.

Su marca

Sobre su arroz, Arturo Valls señala que Socarrón aporta "una gran absorción y una versatilidad que le va muy bien a esta receta", y asegura que el grano mantiene su textura y sabor incluso tras el paso prolongado por el horno.

La apuesta por una elaboración clásica responde, además, al deseo de ofrecer al comensal una experiencia honesta y fiel a sus raíces.

"Me hace muchísima ilusión que Socarrón forme parte de la propuesta gastronómica de Café Comercial", declara Valls.

"Traer una receta tan tradicional, valenciana y menos conocida que la paella a un restaurante donde la tradición y lo clásico son protagonistas me parece una grandísima idea", opina el humorista valenciano.

El presentador y empresario destaca también el espíritu del lugar: "Es un sitio que incita a compartir, a la tertulia y a la sobremesa, valores que hoy en día se echan de menos y que conectan perfectamente con un arroz al horno servido en cazuela de barro".

El Arroz Socarrón al horno podrá disfrutarse todos los miércoles y los fines de semana en horario de comida. A partir de marzo, quedará reservado exclusivamente para los fines de semana.