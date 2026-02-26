El pueblo de Valencia donde comer genial y que poca gente conoce: "Está presente la tradición de la localidad"

Hasta los lugares menos habituales y menos conocidos, que no quiere decir menos bellos o dignos de visitar, esconden atractivos sin comparación donde merece la pena acudir para disfrutar de ellos.

Algunos de esos pueblos se encuentran en la provincia de Valencia, no en los municipios más conocidos por su actividad turística pero sí en los que se debería valorar mucho más la calidad gastronómica, como en la localidad de Albaida.

En el corazón de la provincia de Valencia, en la comarca de la Vall d'Albaida, se esconde esta localidad de tan solo 6.322 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE) que cuenta con un restaurante recomendado en la Guía Repsol.

Se trata de A Roig Viu, un establecimiento cuya propuesta culinaria tradicional valenciana ha llamado la atención de la reconocida guía gastronómica y ha situado en el mapa de la hostelería en la provincia.

En cuanto a la localidad, destaca por su patrimonio histórico, su tradición cultural y su carácter acogedor y auténtico. En concreto, el monumento más emblemático es el Palacio de los Milà i Aragó, actual Museo Internacional de Títeres.

Las calles del casco antiguo conservan murallas medievales y puertas históricas como la Porta de la Vila. Pasear por ellas permite descubrir rincones con encanto, casas señoriales y miradores que ofrecen vistas espectaculares.

Albaida es cuna del pintor Josep Segrelles, uno de los ilustradores más reconocidos del siglo XX. Su casa museo permite conocer su legado artístico y su influencia en la ilustración internacional.

Rodeada por la Serra Grossa y parajes naturales de gran belleza, Albaida ofrece múltiples rutas senderistas y destaca especialmente por su naturaleza.

A Roig Viu

Ubicado en el centro de la localidad, se trata de un restaurante cuya propuesta gastronómica gira en torno a las brasas como técnica principal, donde reinan los sabores intensos y personales a cada plato.

En la carta destacan elaboraciones como la corvina o el solomillo a la brasa, junto a propuestas que incorporan la tradición de la zona, como la dacsa y la coca de llanda.

La guía también valora la bodega bien seleccionada, con opciones locales y una sidra de pera para maridar, así como la accesibilidad del establecimiento y la bienvenida que ofrece a familias y visitantes de todas las edades. "Está presente la tradición de la localidad", explica Repsol.