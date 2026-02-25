José Luis y Martha, la pareja mexicana con un restaurante "auténtico" en la Guía Repsol: "Cocina verdadera" en Valencia

Con un año y medio recién cumplido, Clementina ya tiene varios motivos para celebrar. El espacio ubicado en el barrio del Cabanyal fue recientemente distinguido como Restaurante Guía Repsol 2026.

José Luis Soto y Martha Avilés lideran el proyecto. La pareja mexicana compartía un mismo sueño: montar su negocio en España.

Ahora, la guía los define como un restaurante mexicano "auténtico", que ofrece "una cocina verdadera y sincera, que combina con éxito productos locales como el pescado fresco con técnicas y sabores del otro lado del Atlántico".

"Este reconocimiento es el resultado de nuestra pasión por la cocina y la atención a nuestros clientes, con el esfuerzo de todo el equipo", destaca él, pues José Luis está al frente de la cocina, mientras Martha atiende en la sala.

Desde que arrancaran su andadura en Valencia en agosto de 2024, Clementina ha tratado de preparar recetas mexicanas "no tan conocidas" en el extranjero.

Entre ellas, componen su carta las costras de quesos quemaditos en la plancha con carne, típicas en las taquerías de barrio mexicanas; su famoso taco gobernador con langostinos, un homenaje a un clásico del Pacífico; o la gelatina de vermut valenciano con rompope mexicano.

Taco de Clementina. EE

También cuentan con 'fueras de carta' que cambian según la temporada y el gusto de los clientes.

Así, la Guía Repsol matiza: "La experiencia celebra la autenticidad y el cruce de culturas culinarias en un entorno cercano al mar".

Convive Clementina

Coincidiendo este reconocimiento con su voluntad de seguir evolucionando, el restaurante presenta "Convive Clementina", un nuevo movimiento con el que buscan generar comunidad.

Terraza del restaurante Clementina, en Valencia. EE

También abren el espacio a eventos gastronómicos, culturales y sociales, pensados para disfrutarse de manera pausada y con minutas especiales diseñadas para cada ocasión.

"Es un motivo más para reafirmar nuestro compromiso con la cocina auténtica y la creación de experiencias que conectan personas alrededor de la mesa", añade Martha Avilés.