Iván, cocinero, desvela su truco para que las torrijas caseras queden muy jugosas: "Casi como las de tu abuela"

Iván, cocinero, desvela su truco para que las torrijas caseras queden muy jugosas.

El cocinero valenciano Iván de la Torre crea contenido en redes sociales, y ha decidido desvelar su truco para que las torrijas caseras queden jugosas, "casi como las de tu abuela", asegura en el vídeo.

Iván empezó en enero una serie de vídeos en los que se ha propuesto enseñar a sus más de 260.000 seguidores 50 recetas de pastelería española. El capítulo 9 son las torrijas.

Se trata de un postre muy común en España, sobre todo en la época de la Semana Santa, aunque están tan de moda que ya se consumen durante todo el año.

Para cocinar torrijas, el azúcar y la leche son dos de los ingredientes más necesarios. Además del pan, evidentemente.

Pero como 'cada maestrillo tiene su librillo', el cocinero Iván también tiene su truco para que sus torrijas queden muy jugosas.

Él no es como los magos y sí que ha decidido desvelarlo, además de relatar y mostrar todo el proceso de elaboración de este delicioso postre tradicional.

"En una olla ponemos medio litro de leche, dos ramas de canela y la piel de medio limón", explica al inicio de su vídeo. Después, "lo llevamos al fuego".

Mientras tanto, apunta, se deben cortar rebanadas de pan "de dos dedos de grosor". "No tienen que quedar ni muy finas, ni muy gruesas", especifica. Este es su truco, ya que si no se cortan así, no empapan bien la leche.

Durante este tiempo la leche ya se ha infusionado, e Iván muestra cómo es momento de colarla para quitar las impurezas que queden en el líquido.

Tras poner la leche en un plato, Iván pasa por ella todas las rebanadas de pan: "Hay que empaparlas bien", subraya. Después, lo mismo pero por huevo.

"Las freímos en una sartén con aceite a 180 grados, hasta que queden bien doraditas", añade el cocinero. Tras esto llega el último paso, rebozarlas "en una mezcla de azúcar y canela".

Con ello, Iván acaba el vídeo enseñando sus jugosas torrijas tradicionales: "Casi como las de tu abuela", dice para despedirse.

Según el pastelero, España es uno de los lugares "con mejor gastronomía del mundo" y considera que no ha llegado ahí precisamente por una hamburguesa con Lotus o por un panetone con 5 kilos de crema de Kinder.

Por ello, con recetas como la de las torrijas y otras que ya ha divulgado a través de sus redes sociales, como las magdalenas o la Tarta de Santiago, pone en valor la pastelería tradicional de su país.