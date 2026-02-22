Nuria Roca, enamorada de este pueblo de Valencia: situado en pleno parque natural y a solo 30 minutos de la capital

La valenciana Nuria Roca no esconde la debilidad que siente por su tierra. Es de Moncada, pero actualmente veranea en Náquera, un pueblo montañoso situado a 30 minutos de la capital y rodeado de naturaleza.

Se trata de un municipio situado en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra Calderona, un lugar ideal para desconectar de la frenética rutina y sumergirse en la naturaleza.

Es lo que intenta hacer Roca junto a su familia, ya que se escapa allí cada vez que su ritmo de vida le permite. Por ejemplo, fue su primera parada en las vacaciones del pasado verano.

Ahora en el pueblo reside su madre, y lo eligieron antes de emprender su viaje a la isla de Menorca. Un lugar especial siempre para la valenciana nacida en Moncada, ya que, para la presentadora, Valencia es "hogar".

Tal y como aseguró en una entrevista para la revista Lecturas, este municipio es su "oasis" de paz. "Es la casa familiar y es como volver a ser pequeño. En ese lugar no existe tele, focos, no hay micros y es todo fantástico. De vez en cuando viene muy bien", aseguró.

Lo presume mucho también a través de redes sociales, donde publica fotos junto a su familia y amigos valencianos cada vez que está de visita.

Con una población de 8.308 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta comarca del norte de Valencia cuenta con un privilegiado entorno natural e histórico.

Náquera se caracteriza por su entorno natural, pero también por el urbano. En concreto, este segundo conserva todavía calles estrechas que dejan entrever el legado medieval del lugar.

Así, pasear por esas calles es como realizar un viaje en el tiempo, sobre todo al ver lugares como la plaza de la Iglesia, la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y la Ermita de Sant Francesc.

Destacan también las villas de veraneo que comenzaron a construirse en el siglo XIX. Ahora forman un conjunto que resalta la importancia de Náquera como destino cada verano.

Además, en los alrededores del pueblo se ubican antiguas trincheras y construcciones históricas como el Aljub de la Patà y la Mina del Sifó, ambas muy relacionadas con el agua.

En el ámbito de la naturaleza, Náquera es un pueblo ideal para realizar rutas de turismo ecuestre, ya que cuenta con caminos perfectos para disfrutar a caballo.

Ya sea a pie o montando un caballo, también se puede disfrutar de parajes naturales únicos como el de la Satarenya, la Creueta, la Penya Roja y el Salt.