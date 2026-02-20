Una vida dedicada a la ciencia y a las personas: Valencia acoge una exposición sobre el legado de Ana María Lajusticia

Hay trayectorias que no solo se cuentan, se sienten. Historias que trascienden generaciones porque nacen del compromiso, del conocimiento y de una convicción inquebrantable: mejorar la vida de las personas.

Así es el legado de Ana María Lajusticia, y así se presenta ahora en Valencia con la exposición itinerante “Una vida ConCiencia”.

Tras su paso por Madrid y Bilbao, la muestra llega al centro comercial Arena del 23 al 28 de febrero, invitando a los visitantes a descubrir el recorrido vital y profesional de una de las figuras más influyentes de la nutrición y la divulgación científica en España.

Ana María Lajusticia (1924–2024) fue mucho más que una química. Fue pionera, divulgadora y, sobre todo, una mujer adelantada a su tiempo.

En un contexto donde la presencia femenina en el ámbito científico era excepcional, defendió con rigor y determinación el papel de la suplementación nutricional, especialmente el magnesio, del que fue gran impulsora en España.

Su manera de entender la salud partía del conocimiento científico, pero siempre con una mirada humana.

"Estoy segura de lo que digo, de lo que hago. No es una opinión, es lo que dice la química, y la química no se equivoca. Y como estoy tan segura, mi firma y mi foto", afirmaba.

Y así lo hizo: fundó hace 46 años una marca con su propio nombre e imagen, un gesto de coherencia, transparencia y responsabilidad que marcó un antes y un después.

"Una vida ConCiencia" propone un recorrido íntimo a través de cuatro tótems ilustrativos donde se entrelazan fotografías inéditas, manuscritos originales, objetos personales y los primeros productos de la marca Ana María Lajusticia.

Una experiencia que permite conocer tanto su evolución profesional como su dimensión más personal: su disciplina, su constancia y su compromiso inquebrantable con el bienestar.

La exposición también recoge su faceta más innovadora: autora de más de 12 libros traducidos a varios idiomas y primera youtuber nonagenaria, demostró que la divulgación no tiene edad y que la curiosidad es el mejor motor para seguir aprendiendo y compartiendo.