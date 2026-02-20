Pablo Margós, chef, logra ser Restaurante Repsol en uno de sus locales, con menú por 22,5€: "Es un premio de todo el equipo"

El popular restaurante Pelayo, perteneciente a Grupo Gastro Trinquet, ha sido incluido como Restaurante Repsol, dentro de la nueva edición de la Guía para 2026.

Pablo Margós, el chef ejecutivo al frente de la cocina de todos los locales del grupo, se muestra orgulloso: "Significa pertenecer a una de las guías más prestigiosas de España. Es un premio para todo el equipo".

No se olvida de nombrar al personal de cocina, al de sala, de friegue y, sobre todo, a Chimo Faubell, jefe de cocina de Pelayo, "y también para sus segundos, que están ahí con él al pie del cañón".

"Para Pelayo, para Gastro Trinquet y personalmente para mí supone un reconocimiento muy importante", valora Margós.

También incide en la relevancia del logro para el conjunto del Grupo Gastro Trinquet: "Nos reafirma en el camino que queríamos: que el comensal conozca la cocina valenciana a través de nuestra propuesta. Esperemos que lleguen más en el futuro", confía.

El mencionado Chimo Faubell, jefe de cocina de Pelayo, también manifestó "una gran ilusión" ante la inclusión en la Guía Repsol.

"Estamos muy, muy contentos, porque es un reconocimiento al esfuerzo de mucho tiempo y muchas personas. Sin todos y cada uno de los que trabajamos aquí esto no sería posible", insistió.

Guía Repsol

La categoría que ha conseguido este restaurante equivale a la hasta ahora conocida como 'restaurantes recomendados', que cambia de denominación a partir de este año.

La publicación nacional viene a reconocer su apuesta por la gastronomía valenciana, además de la defensa de la identidad y las costumbres que la hacen posible.

Pelayo entra de este modo en la lista de 1.605 Restaurantes Repsol, repartidos por toda España y Andorra -una ampliación territorial también inédita-, que en esta edición se ha incrementado con 242 novedades.

Paella valenciana, elaborada en Pelayo Gastro Trinquet. EE

El listado completo de Soles y Restaurantes Repsol se anunció el pasado lunes 16 de febrero, la gala que se celebró en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona.

Como destaca la propia organización, los Restaurantes Guía Repsol se caracterizan por "la calidez que se contagia y la cocina con corazón, que se siente en platos y tapas".

"Ese restaurante en el que la fidelidad de la clientela y el producto sincero presagian una grata experiencia, que se complementa con una oferta de vinos sencilla, pero adecuada", unas cualidades que la reputada publicación ha tenido en consideración al reconocer a Pelayo.

Cabe recordar que la guía nacional se edita desde 1979, y cuenta con 70 inspectores.

Carácter valenciano

La apertura de Pelayo marcó el punto de partida de Grupo Gastro Trinquet. El restaurante se sitúa en el icónico Trinquet de Pelayo, inaugurado en 1868, considerado el recinto deportivo cubierto en activo más antiguo de Europa.

En 2017, el grupo asumió el reto de devolverle la vida a este espacio, integrando en su antesala una propuesta gastronómica que rindiera homenaje a su legado histórico y cultural.

Desde entonces, tradición, gastronomía, cultura y deporte conviven en un mismo lugar, convirtiendo a Pelayo en un punto de encuentro tanto para valencianos como para visitantes.

La sala de Pelayo. EE

La carta pone el foco en el producto de proximidad y en la reinterpretación de elaboraciones tradicionales valencianas.

Destacan sus arroces, tanto secos como melosos, y platos tan de la terreta como la titaina marinera o la pilota de puchero a la brasa.

En el apartado dulce, versiones actuales de postres valencianos completan una experiencia gastronómica que conecta raíces e innovación.

Este reconocimiento por parte de la Guía Repsol avala una propuesta que respeta la esencia del recetario valenciano, sin renunciar a una mirada contemporánea, a cargo de chefs jóvenes y orgullosos de sus raíces.

Identidad

Pelayo no solo destaca por su propuesta gastronómica, sino también por su fuerte apuesta por el diseño y el talento local.

El conjunto escultórico en madera de vareta que preside el salón, obra del artista fallero Manolo García, y los murales de cerámica de Manises creados por la familia Gimeno, que ensalzan la figura de Paco Cabanes 'El Genovés', refuerzan el carácter identitario del espacio.

La apuesta de Grupo Gastro Trinquet por apoyar el diseño valenciano en todas sus disciplinas -arquitectura, interiorismo, diseño de mobiliario, ilustración, arte fallero o cerámica- fue reconocida con el Premio al Diseño, concedido por Hostelería de Valencia, en octubre de 2024.

El reconocimiento a Pelayo se suma a otros hitos históricos del grupo gastronómico. Casa Baldo 1915, el último restaurante inaugurado, fue distinguido con un Solete Repsol un año después de su apertura.

También en 2024, Casa Baldo 1915 recibió el Premio Cacau d'Or al Mejor Esmorzar por su bocadillo de muslo de pollo campero, tortilla de sobrasada ibérica, queso brie y ajoaceite de miel de azahar, elegido entre 200 propuestas más.

Grupo Gastro Trinquet, ganador del Cacau d'Or 2024. EE

El año pasado, fue Pelayo el que ganó el premio Tapas d'Ací a la Mejor Tapa de la Comunitat Valenciana, con el bunyol de l'Albufera de València, una reinterpretación del clásico all i pebre, que pone en valor uno de los productos más autóctonos del territorio.

Con todos, este último reconocimiento de Guía Repsol a Pelayo viene a reafirmar, no sólo la propuesta de calidad del restaurante valenciano, sino la sólida trayectoria de Grupo Gastro Trinquet, que continuará su escalada gastronómica en Valencia.

Y hasta se prevén algunas novedades, que podría acercar la firma a los barrios de la ciudad, con propuestas que seguirán la misma línea que se ha trabajado hasta la fecha.