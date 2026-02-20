Llega a este pueblo de Valencia un mercadillo medieval con más de 100 puestos: artesanía, danza y entrada gratuita

Regresa el buen tiempo y se acerca la primavera. Cerca de la época de Fallas, otro de los grandes atractivos de ocio en la provincia pasan por los mercados medievales, cuyos puestos tradicionales rememoran un estilo de vida de siglos atrás.

Uno de los más importantes de estas semanas se celebrará en una histórica localidad valenciana. En Ontinyent, el mercado medieval es uno de los atractivos por excelencia durante el mes de febrero tanto a nivel local como provincial.

Durante tres días, del 20 al 22 de febrero de 2026, las calles, plazas y rincones emblemáticos de Ontinyent se llenarán de vida, colores y sonidos que devuelven la localidad de lleno a la Edad Media.

La inauguración oficial del mercado tendrá lugar el viernes por la tarde, con la apertura de puertas a las 18:00 h y un acto protocolario a las 19:30 h. Allí participarán grupos de danza y música tradicionales para dar la bienvenida a los asistentes.

A las 20:00 horas tendrá lugar un pregón, a las 20:15 horas otro pasacalles y a las 21:30 horas concluirá un espectáculo de circo

Este mercado se celebra en el marco del Mig Any Fester, la mitad de camino de las fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent, y complementa la programación festiva con un ambiente más familiar y participativo.

Más de 100 puestos de venta conforman la oferta comercial, con artesanía, productos alimentarios típicos y recreaciones de oficios medievales. Los artesanos y comerciantes irán vestidos de época.

Los visitantes podrán disfrutar de productos únicos como piezas de cerámica, joyería, textiles, pan artesano, embutidos locales o dulces tradicionales, y también de demostraciones en vivo.

Horarios del evento

Durante el evento, la Plaza Mayor acogerá una amplia zona gastronómica en la que se podrán degustar productos locales y una variada selección de especialidades culinarias.

Por su parte, en la Plaza de Baix y en la calle Regall se instalarán diferentes puestos dedicados a la venta de artesanía, alimentación y otros productos.

Además, a lo largo de distintos espacios de la Vila de Ontinyent se habilitarán áreas expositivas y de exhibición que completarán la oferta del mercado.

Los puestos abrirán el sábado y el domingo en horario de mañana, de 10:30 a 14:00 horas, y por la tarde, de 17:30 a 22:00 horas.

La zona de alimentación permanecerá abierta de forma ininterrumpida tanto al mediodía como por la noche, y el domingo el mercado se mantendrá abierto hasta las 22:00 horas.

Además de los puestos, la programación incluye música antigua y tradicional, pasacalles, actuaciones callejeras, danzas y actividades participativas como tiro con arco o talleres para niños y adultos.

No faltarán también momentos para el entretenimiento infantil, la música, la animación y espacios donde aprender sobre oficios tradicionales y vivir desde dentro la Edad Media.